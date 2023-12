Taxikárovi Martinovi tlieska celé Slovensko. Vystrašenej a oklamanej babičke zachránil celoživotné úspory

Ona až do poslednej chvíle, kým nepočula syna, bola odhodlaná ísť do tej banky a poslať tie peniaze, povedal taxikár.

Pre taxikára Martina to bola služba ako každá iná. Dostal telefonát od neznámeho muža, aby sa dostavil na adresu, kde mal vyzdvihnúť dvoch zákazníkov. Do auta mu nastúpila iba vyplašená dôchodkyňa s obálkou plnou peňazí. Martinovi povedala, že sa ponáhľa do banky, pretože jej volal lekár s tým, že jej syn spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej ohrozil život neznámeho malého chlapca. Lekár jej povedal, že ak mu prevedie peniaze na účet, jej syna dostane z problémov.

Taxikár Martin sa zachoval ako hrdina a za jeho gesto mu teraz tlieska celé Slovenské. Ako prezradil pre tvnoviny.sk, v kritickej situácii si spomenul na kolegu, ktorý len pred pár dňami inému dôchodcovi zachránil úspory v hodnote 25-tisíc eur.

Známy podvod

Keď si Martin vypočul, prečo chce ísť zákazníčka do banky, spozornel a ihneď vedel, že ide o známy podvod. Rovnaký scenár používajú podvodníci, ktorí sa snažia najmä od starších ľudí vylákať peniaze. Strach o vlastné deti ich totiž prinúti urobiť čokoľvek.

„Ja vám hovorím, že to bude nejaký podvod,“ povedal Martin babičke, ktorá bola presvedčená, že nejde o podvod.

Podvodníci sa vydávajú za policajtov a lekárov

„Ona až do poslednej chvíle, kým nepočula syna, bola odhodlaná ísť do tej banky a poslať tie peniaze. Oni ju tak zmotali,“ priznal Martin pre Markízu. Napriek tomu zavolal na políciu, s ktorou sa ešte snažili nájsť muža, ktorý chcel od dôchodkyne vylákať nemalú sumu. Babičku ale na dohodnutom mieste nikto nečakal, pravdepodobne mala obálku iba niekde odložiť a odísť.

Polícia v súčasnosti podvod preveruje a na sociálnych sieťach varuje seniorov, aby nenaleteli podobným podvodníkom.

„Ak vás akákoľvek osoba (policajt, lekár) informuje o rôznych situáciách s vašimi príbuznými a pýta od vás finančnú hotovosť overte si, či sa informácie zakladajú na pravde. Nevyberajte finančnú hotovosť a nenoste na podozrivé miesta ako sú smetné koše, neukladajte peniaze v rôznych igelitkách pod motorové vozidlá,“ odkázala polícia, ktorá prosí o zvýšenú obozretnosť. Taxikár Martin v mene zachránenej ženy odkázal iba jediné: „Podvodníci, chcem vám odkázať, že máte smolu.“