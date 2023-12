Vilma Jamnická jej vyveštila, že v živote prežije fatálne pády. Milka Vášáryová otvorila 13. komnatu

Keď prejdem tým mojím životom, tak všetko to malo nejaký zmysel a všetko sa to malo stať. Všetko, priznala v novom filme.

„Pani Vilma Jamnická mi kedysi povedala, že mi urobí horoskop. Napísala mi, že celý môj život ma budú prenasledovať obrovské pády. Fatálne pády,“ priznala v novom dokumentárnom filme Emília Vášáryová, ktorá svojich fanúšikov prvýkrát pozvala do svojej 13. komnaty. Dokument Martina Šulíka s názvom Emília mapuje nielen herečkine úspechy, ale aj pády, ktoré jej dávno vyveštila Vilma Jamnická.

Foto: TASR

Herečkou sa stala vďaka otcovej facke

Mala 16 rokov, dlhé čierne vlasy až po pás, ktoré jej mamička umývala octom, aby sa ligotali. Krásnu Emíliu Vášáryovú si vtedy v školskej triede na gymnáziu vybral režisér Vladislav Pavlovič, ktorý ju obsadil do filmu Dáždnik svätého Petra a ona si myslela, že je to prvý aj posledný film, v ktorom kedy bude hrať. Keď sa jej totiž po filmovaní Karol L. Zachar opýtal, či by nechcela robiť herectvo, jej odpoveď bola viac ako jasná: „Nie, nie! Ja to nechcem.“ Osud to ale zariadil inak.

„Môj otecko vtedy prišiel a oznámil, že mi nechcú dovoliť zmaturovať na gymnáziu kvôli kádrovému posudku,“ spomínala kedysi v podcaste Pohofka herečka, ktorú režim šikanoval pre strýkovu emigráciu a ktorá mala nastúpiť do miestnej textilnej fabriky. Aby sa tak nestalo, otcovi napadlo, že by mala skúsiť umeleckú školu, pretože na tú by ju zobrali aj bez maturity.

Emília Vášáryová s rodičmi. Foto: Reprofoto TA3

„Na tie skúšky som nechcela ísť, strašne som sa hanbila,“ priznala Milka, ktorý prinútil nasadnúť do auta až otec. „Takú mi vpálil, že som sa rozplakala,“ spomínala na časy, kedy sa modlila, aby ju na herectvo nezobrali.

Klamala, že je astronómka

