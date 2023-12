S jednou myšlienkou bude žiť navždy. Bývalý markizák Rasťo Žitný si po tragédii buduje život mimo kamier

Bol slávny, talentovaný, ľudia ho milovali a keď si v roku 2006 mali vybrať obľúbenú tvár Markízy, vyše 43-tisíc divákov hlasovala zaňho. Stačila iba jedna sekunda a obľúbený moderátor Rasťo Žitný sa stal pred verejnosťou nenávidený muž číslo jeden. Po tragickej nehode, pri ktorom zahynul päťročný Tomáško, si bývala hviezda televízie odpykala svoj trest a dnes si buduje život mimo televíznych kamier. V ťažkých chvíľach ho neopustila ani jeho kolegyňa a dobrá kamarátka Marianna Ďurianová, ktorá si zaspomínala na náročné momenty.

Rasťo Žitný. Foto: TASR

Chcel pomáhať a spievať

Rodák z Trnavy chcel, aby v živote mala jeho práca nejaký zmysel. „Možno to znie ako fráza, ale naozaj som túžil pomáhať ľuďom, preto som išiel študovať sociálnu prácu,“ vysvetľoval kedysi v rozhovore pre Nový Čas. Rasťo Žitný už v prvom ročníku praxoval v liečebnom ústave na Predne Hore, kde sa dodnes liečia ľudia zo závislosti od alkoholu, drog a gamblerstva.

„Potom som však začal rozmýšľať trochu menej idealisticky a uvedomoval som si aj zodpovednosť za svoju budúcu rodinu, za to, aby som ju dokázal zabezpečiť. Bohužiaľ, nešlo by to, keby som zostal pri sociálnej práci,“ povedal otvorene Rasťo, ktorý nikdy nesníval o tom, že sa stane moderátorom. Osud zamiešal karty v momente, keď sa rozhodol ísť študovať operný spev a herectvo na konzervatórium.

Foto: Reprofoto TV Markíza

Vedľa Marianny Ďurianovej

Štúdium musel prerušiť pre vojenčinu, počas ktorej sa dostal do armádneho súboru a práve tam si ho všimli ľudia zo Slovenskej televízie. Ako mladý dvadsiatnik sa stal moderátorom Armádneho magazínu a neskôr prešiel do TA3, kde po troch mesiacoch začal moderovať správy.

Mladý talent si všimli aj v televízii Markíza, kde začal Rasťo pracovať ako zahraničný redaktor v Teleráne a v Televíznych novinách. Na moderátorskú stoličku sa nakoniec posadil vedľa Marianny Ďurianovej, ktorá pri ňom stála v dobrých aj tých najhorších chvíľach. Aj keď mnohí verili, že dvojica tvorí pár aj mimo obrazoviek, Rasťo Žitný sa oženil už ako 25-ročný.

Stretli sa v kostole

