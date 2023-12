Lekár po ňom kričal, že má pol roka života. Raper Separ vyrástol z grázla na otca, ktorý dá deťom aj posledné

Mnoho mladých ho považuje za svoj vzor, no jeho životný príbeh nebol vždy zaliaty slnkom. Michael Kmeť, ktorého ľudia už roky poznajú ako rapera Separa, hovorieva, že po búrlivom detstve sa z neho stal grázel. Neváhal sa pustiť do potýčok so spolužiakmi, ktorí sa nevedeli brániť a hoci si neskôr vstúpil do svedomia a prehodnotil svoje smerovanie, osud mu do cesty hodil obrovské bremená. Rozvod, rakovinu aj nepríjemné narážky na mladú priateľku sa však rozhodol preskákať s ľahkosťou. Ako hovorí, aj tieto neľahké momenty v ňom zanechali pozitívnu stopu a uvedomil si, ako miluje svoj život.

Hádky aj potýčka s políciou

„Nemali sme úplne kompatibilných rodičov. Podľa mňa oni nikdy nemali byť spolu a ja som jediné dobré, čo z toho vzišlo,“ vracia sa Separ do svojho detstva v podcaste Pohofka. „Také to rané detstvo, tam mám veľmi nepríjemné zážitky,“ priznáva s tým, že pred hádkami svojich rodičov často utekal s svojim kamarátom.

Ako hovorí, možno aj z toho vyplynula bujará puberta, v ktorej okúsil aj silu šikany. „Bol som fakt grázel a nejakým spôsobom som sa zaplietol do týchto vecí, žiaľ, z tej opačnej strany, z tej zlej. Na príklade môjho kamoša, ktorý takéto niečo zažil ako obeť, som si až neskôr uvedomil, aké je to zlé. Videl som, ako tým trpí a reálne mu to robí zle,“ priznal pre Šarm s tým, že pre facku spolužiakovi ho riešila aj polícia.

Bál sa, že zostane s deťmi sám

