Čo robiť, aby vianočná ruža vydržala? Vďaka radám profesora Hričovského sa z nej môžete tešiť dlho

Doniesli ste ju z obchodu a už po dvoch dňoch z nej zbierate len vysušené listy? Vianočná ruža neodmysliteľne patrí k sviatkom a mnohí tento symbol Vianoc po jej odkvitnutí vyhadzujú alebo sa ani nedočkajú jej rozkvitnutia pre zlú starostlivosť. Stačí pritom iba trochu námahy a vianočnej ruži sa môže dariť tak, že vám bude kvitnúť každé Vianoce a nebudete zakaždým musieť kupovať novú. To, ako sa o ňu starať, priblížil kedysi na svojom Facebooku profesor Ivan Hričovský, ktorý na sociálnych sieťach so svojimi kolegami neradí len ovocinárom.

Pozor na radiátor a prievan

Vianočnú hviezdu pestovali už Aztékovia, ktorí ju používali nie len na výrobu červených a fialových farbív, ale mliečnu bielu šťavu z ruže používali na výrobu lieku proti horúčke. Už vtedy spozorovali, že táto tropická rastlina kvitne v decembri, keď sa zelené listy menia na červené. Čo robiť, aby sme sa z krásy vianočnej ruže tešili naozaj dlho aj u nás v slovenských domácnostiach?

„Po príchode z predajne rastlinu neumiestňujte do blízkosti radiátora ani do prievanu. Vhodnejšia je menej vykurovaná miestnosť s teplotou 17 až 20 stupňov Celzia aspoň počas noci. Ani so zálievkou to nepreháňajte,“ priblížil na sociálnych sieťach Ivan Hričovský, podľa ktorého stáčajúce sa listy môžu byť prejavom aj nadbytku, nielen nedostatku vody. So zálievkou to podľa odborníkov na rastliny netreba preháňať, aby jej nezhnili korene.

„Pred každým zaliatím nechajte substrát mierne preschnúť. Rastlina by nemala stáť vo vode, preto prebytočnú z podmisky vždy vylejte,“ poradil profesor Hričovský fanúšikom na Facebooku.

Koľko svetla je dosť

