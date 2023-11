Muž prišiel vymaľovať dom plastickému chirurgovi. Dostal od neho vianočný darček, o akom ani nesníval

Zoslal mi ho samotný Boh, radoval sa maliar Conrado Estrada po náhodnom stretnutí. Jeho život sa zmenil, keď pred dvomi rokmi prišiel na maliarsku fušku k renomovanému plastickému chirurgovi. Conrado mal viditeľne zväčšený nos, ktorý ho trápil roky. Narástol až do takej veľkosti, že mu to sťažovalo dýchanie. Našťastie, natrafil na schopného lekára a dobrú dušu.

Ponúkol sa, že mu pomôže

Doktor Thomas Romo ihneď vedel, že treba konať. „Zbadal som tohto pána upratovať na mojom dvore a nedalo mi nevšimnúť si ťažký prípad rinofýmy. Prišiel som za ním, predstavil sa a ponúkol som sa mu, že mu s jeho deformáciou môžem pomôcť. A on súhlasil,“ vysvetlil plastický chirurg na svojom Facebooku.

Foto: Dr. Thomas Romo

Infekcia na jeho tvári už bola naozaj vážna a jej stav by sa len zhoršoval. Nos mu dal do poriadku bez toho, aby od neho čokoľvek chcel. „Musí to ovplyvňovať jeho život, vzťah s inými ľuďmi, sebaúctu ale aj schopnosť nájsť si prácu,“ hovorí lekár pre New York Post.

Nezvládol by to každý chirurg

Opraviť tento nedostatok pritom nedokáže akýkoľvek chirurg. To, že pre svoj zjav naozaj trpel, Estrada potvrdil. „Všetci na mňa zízali, deti sa pýtali svojich matiek, čo sa mi stalo a ja som sa im radšej vyhýbal. Rúško na tvári som používal neustále,“ povedal. Nos bol tak ovisnutý, že keď jedol, nos sa mu dostal do lyžice skôr, ako sa jedlo dostalo do úst.

