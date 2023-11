Mami, že nezomrieš? Nezomriem. Judit z Nákupných maniačok dávali 10 dní, kvôli synovi zabojovala

Medzi súťažiacimi módnej šou Nákupné maniačky zvyčajne vládne poriadna rivalita, no počas minulého týždňa bolo všetko inak. Zo súperiek sa stali priateľky, nechýbali milé slová, skupinové objatia a ani gesto, ktoré dojalo tisícky divákov. Jednu zo súťažiacich pre jej nezlomnosť označili za skutočnú Popolušku a najmä veľkú inšpiráciu. Judit totiž prišla do súťaže bojovať aj napriek ťažkej diagnóze, o ktorej sa rozhodla hovoriť so vztýčenou hlavou.

Mami, že nezomrieš?

Súťažiaca Judit sa od príchodu do jojkárskej šou netajila tým, že bojuje s onkologickým ochorením a často trpí veľkými bolesťami. „Moja diagnóza je štvrté štádium rakoviny prsníka, metastázy po celom skelete. Keď som sa dozvedela, že som chorá, týždeň pred tým som mala 45 rokov. Bolo to hrozné,“ priznala pred kamerami žena, ktorá sa rozhodla zabojovať najmä pre svojho syna.

„Keďže moja mama zomrela ako 49-ročná, ja som nechcela... aj preto bojujem. Kvôli synovi,“ zverila sa. Napriek zlým prognózam lekárov zostala silná. „Môj syn mal vtedy deväť rokov a vôbec nevedel, čo sa deje. Zrazu mamina nie je. Mamina je v nemocnici. Nechápal. Ale ja som mu vždy hovorila: Neboj sa, maminka tu bude. On sa ma reálne spýtal: Mami, že nezomrieš? Ja som mu povedala nie,“ vysvetľuje Judit, ktorej lekári dávali maximálne desať dní.

Našla ďalšiu rodinu

„Potom, keď už prešlo tých desať dní, tak hovorili, že možno pár mesiacov. Ale keď budem žiť, budem ležiaci pacient, budem plienkovaná, budú mi musieť dávať jesť, nebudem samostatná,“ zaspomínala si na momenty, keď sa dozvedela zdrvujúcu správu. „Ja som im dokázala, že nemajú pravdu,“ dodáva s úsmevom žena, ktorá pre chemoterapie prišla o vlasy a obočie a telo jej posialo množstvo jaziev.

