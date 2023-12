Rodičom klamal, že sestra prežila. Zabávača Petra Novotného zmenila tragédia, po ktorej ho už nič nezlomilo

To boli najhoršie dni môjho života, priznal zabávač.

Bol si istý, že ako zabávač má svetu ukazovať iba úsmev, no nie vždy mal dôvod na radosť. Moderátor a zabávač Petr Novotný ako mladý miloval filozofiu a divadlo a nadhľad nad životom mu paradoxne priniesla až tá najtragickejšia udalosť v jeho živote. V deň, keď prišiel o sestru, ktorá bola jeho najlepšou priateľkou, pochopil, na čom skutočne v živote záleží.

Sestra si vzala život

Narodil sa v Olomouci úžasným rodičom, ktorí podľa jeho slov pre rodinu urobili všetko. „Ja som len nedávno dospel k záveru, že sme vlastne boli chudobná rodina. Rodičia nemali peniaze a ja som si to nikdy nevšimol. Nenapadlo mi, že žijeme skromne, že dostávame so sestrou skromné darčeky. Lenže to všetko bolo také skvelé, také milé a také láskyplné, že nám jednoducho bolo dobre a nič nám nechýbalo,“ spomínal na svoje detstve v rozhovore pre iDNES.cz.

Populárny zabávač mal len 21 rokov, keď jeho dovtedy bezstarostný život navždy zmenila tragédia. Jeho o tri roky mladšia sestra Soňa, nádejná študentka herectva, si v ich byte vzala život.

Foto: Reprofoto Česká televize - 13. komnata

Nevedel, či rodičia prežijú

„Bol to úplne obyčajný deň. Ja som odišiel do Prahy a rodičia boli v práci. Keď sa vrátili domov, ucítili plyn a bežali do kuchyne. Vyrazili dvere, tie však zavadili o vypínač a byt vybuchol. Soňa sedela pri sporáku. Bola tam apokalypsa,“ spomínal v relácii 13. komnata na deň, keď prišiel o svoju milovanú sestru. Tesne po tragédii netušil, či sa podarí zachrániť samotných rodičov. Obaja boli v bezvedomí.

