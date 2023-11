Nechcené jedlo už nekončí v koši. Siedmačka Linda z Košíc vymyslela spôsob, ako ľahko zabrániť plytvaniu

Hoci k obedu často dostanú pochúťku ako ovocie, keksík, džús či mliečne výrobky, nie všetkým žiakom je to vždy pochuti. Problém plytvania jedlom sa na košickej základnej škole rozhodla vyriešiť siedmačka Linda, ktorá svojím nápadom prekvapila aj pedagógov. Takzvaný foodbox si nevedia vynachváliť.

„Veľakrát som v šatni videla rozpučené mandarínky, banány, ale aj jogurty a keksíky. A vlastne by sa niekto potešil, keby si to zobral,“ vysvetlila pre telKE siedmačka Linda Bérešová, ktorá je zároveň predsedníčkou školského parlamentu na Základnej škole Ľudovíta Fullu v Košiciach.

Prišla preto s nápadom ako s prílohami, ktoré deti v školskej jedálni dostávajú niekedy aj každý deň, neplytvať. V jedálni zriadili tzv. foodbox, teda miesto, kam môžu nechcené pochúťky deti jednoducho odložiť pre tých, ktorí sa im naopak potešia. „Nikdy sa nám nestalo, že by nám to ostalo, pokazilo sa to alebo by sme to vyhodili,“ hodnotí Linda úspešnosť jednoduchých krabičiek.

Inovatívny nápad si pochvaľujú aj učitelia. „Samozrejme, závisí od prílohy, keď je nejaký džúsik, tak foodbox je prázdny,“ usmieva sa učiteľka Alena Rapčan Štrompová, no dodáva, že ak sa v jedálni objaví ovocie či mliečne výrobky, deti si osvojujú nové návyky. „Vidno tam presne to, že sa vedia podeliť a že neplytváme jedlom. Som veľmi hrdá na to, že vnímajú tak ekologicky a hlavne rozvíjajú svoju empatiu voči ostatným,“ uzatvára.