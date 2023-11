Do démonickej ženy sa zaľúbil v prvom momente. Juraj Mokrý našiel šťastie až po veľkej životnej prehre

„Dnes sme v televízii, zajtra môžeme byť na úrade práce,“ hovorieval Juraj Mokrý, ktorý sa po reportážach pre TV Orava a predpovediach počasia na istý čas stiahol z verejného života. Po 10 rokoch urobil jediný rozhovor s Adelou Vinczeovou, v ktorom vyzeral spokojne a šťastne. Obľúbený moderátor a herec pred rokmi prekonal náročný rozchod s herečkou Dianou Mórovou a aj keď sa bál, že lásku už nikdy nestretne, opäť našiel šťastie.

Talent po dedovi, ktorý hrával Hitlera

Rodáka z Bojníc v detstve trápilo iba jediné – ako má vyžehliť známky z trojky na dvojku. Juraj Mokrý sa narodil do rodiny učiteľky a inžiniera, no komediálny humor zdedil po dedovi, ktorý mal vždy potrebu zabávať ľudí. „Dedo hral potom aj v divadle a babke doma hrával Hitlera, ona to však nemala rada,“ smial sa v rozhovore pre Pravdu Juraj.

Foto: TASR

Láska k divadlu a k humoru ho priviedla až na konzervatórium do Bratislavy, kde podľa jeho slov prežil najkrajšie roky. So spolužiakmi vraj boli bohémami, ktorí naháňali dievčatá. On trávil čas všelijako, len nie vzdelávaním.

Známym sa stal ako popletený moderátor televízie Orava, kde preslávil relácie ako Je to možné?! alebo Nikdy nehovor nikdy! „Človeče, vy ste mi skoro zlomil zuby,“ povedala Helena Vondráčková počas jedného z rozhovorov s Jurajom Mokrým, ktorý jej mikrofón dal rovno na ústa. „Prepáčte, ale však si kúpite nové,“ kontroval jej muž, ktorý svojím svojským humorom bavil celé Slovensko.

Zamiloval sa do nej na prvý moment

V súkromí si získal herečku Dianu Mórovú, ktorú považoval za osudovú ženu. „Didi je ojedinelým prvkom v mojom živote. Zamiloval som sa do nej na prvý moment. Je bezprostredná, veľmi démonická, krásna a ambiciózna žena,“ hovoril kedysi otvorene pre Nový Čas Mokrý, ktorý bol od herečky o osem rokov mladší a keď sa o ich vzťahu dozvedela verejnosť, mnohí riešili, že sa k sebe nehodia.

