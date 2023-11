Dušan Ambróš: V Riskuj som často takmer ako psychológ. Občas si prajem, aby niektorý zo súťažiacich vyhral

Vyštudoval aj učiteľstvo, no napokon si vybral inú profesiu. Jojkársky moderátor Dušan Ambróš vyrastal v obci Tomášovce v Banskobystrickom kraji a dodnes sa tam rád vracia na rodičovskú chalupu, aby im pokosil trávnik, porúbal drevo či vysadil stromčeky. Prečo sa venuje záhradkárčeniu a čo mu to dáva, či by sa sám postavil za pultík súťažiacich v relácii Riskuj a či už našiel v živote tú pravú - to všetko prezradil v rozhovore pre Dobré noviny. Rozprávala sa s ním Jana Rujáková.

Foto: TV JOJ

V rozhovore sa dozviete: ako sa ocitol za moderátorským pultom,

či si vie predstaviť, že by bol učiteľom,

čo ho prekvapilo alebo šokovalo pri moderovaní relácie Riskuj,

či by dokázal niekomu zachrániť život,

či má nejaký športový sen.

Máte vyštudované učiteľstvo, ako ste sa teda ocitli za moderátorským pultom či ako herec v seriáloch?

Mám vyštudované aj herectvo na Vysokej škole múzických umení, ale už pri štúdiu učiteľstva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sme hrávali ako študenti divadlo. Založili sme si súbor a robili sme okrem divadla aj rôzne čítania na katedre literatúry. Okrem toho som ochotníčil aj doma v Tomášovciach v súbore Havkáči a aj v súbore Strašidlá (úsmev). Ako moderátor som začal pracovať už popri štúdiu na Vysokej škole múzických umení. Oslovilo ma Banskobystrické štúdio RTVS, že spúšťajú na Dvojke nový projekt - Televízna Regina. A tak som začal svoju moderátorskú cestu.

Aj ste niekedy učili?

Učil som len v rámci súvislej praxe. Najdlhšie som pobudol asi na mojej bývalej škole - Stredná odborná škola Pedagogická, kde som učil mesiac slovenčinu, literatúru a telesnú výchovu.

Foto: TV JOJ

A viete si predstaviť, že by ste boli učiteľom?

Teraz už určite nie (úsmev). Mám pocit, že viem menej ako niektorí študenti, hlavne keď vidím, aké majú otázky na maturite.

Relácia Riskuj je vedomostná súťaž, pri ktorej sa človek dozvie aj veľa nových informácií. Prekvapilo vás niekedy niečo pri jej moderovaní, prípadne dokonca šokovalo?

Stále ma niečo šokuje. Hlavne keď si k odpovediam dopĺňam nejaké zaujímavé informácie. Človek sa dostane naozaj k fantastickým informáciám. Čo sa týka súťažiacich, často ma šokujú svojimi vedomosťami, rýchlymi reakciami (hlavne pri matematických úlohách), ale hlavne príbehmi, ktoré prinesú. Mali sme v relácii dobrovoľníka, ktorý pomáha zdravotne znevýhodneným, alebo ľudí, ktorí svoj život zasväcujú pomoci iným. Tým tú výhru naozaj chcete dopriať, ale nie vždy im to vyjde. Taká je hra.

