Mení sa na živú sochu. Ťažko chorá Céline Dion sa nevzdáva, po rokoch sa ukázala na verejnosti

Kanadská speváčka Céline Dion, ktorá bojuje s neliečiteľným ochorením, sa nedávno po prvýkrát po takmer štyroch rokoch ukázala na verejnosti. Ako píše magazín People, speváčka zavítala na hokejový zápas NHL v Las Vegas, kde sa medzi sebou stretli tímy Vegas Golden Knights a Montreal Canadiens.

Svoj boj nevzdáva

Céline Dion minulý rok prezradila mimoriadne smutnú správu. Trpí tzv. syndrómom stuhnutého človeka, vzácnou a neliečiteľnou chorobou, ktorej dôsledkami sú svalové kŕče, ktoré spôsobujú tuhnutie svalov, a problémy s hlasivkami. Toto neurologické ochorenie spôsobilo, že musela zrušiť dovtedy naplánované koncerty, kanadská speváčka však aj napriek nepriaznivým vyhliadkam bojuje ako lev.

Ako priznala naposledy, hudby sa rozhodne nechce vzdať a plánuje dokonca aj návrat na koncertné pódiá. „Naozaj tvrdo pracujem na tom, aby som obnovila svoju silu. Chcem, aby ste všetci vedeli, že sa nevzdávam a nemôžem sa dočkať, keď vás znovu uvidím,“ odkázala svojim priaznivcom Céline.

Prišla ich podporiť

Na zápas NHL do kalifornského Las Vegas prišla speváčka podporiť svoj domovský tím. Po zápase tiež zašla do šatne hráčov, aby ich pozdravila. Tam si s nimi potriasla rukou a viceprezidentka pre komunikáciu tímu Montreal Canadiens Chantal Machabee zverejnila spoločnú fotku so slávnou speváčkou.

Osudom skúšaná speváčka sa predtým dlho nevedela spamätať zo smrti jej manžela a keď sa už ako-tak dala dokopy, prišla rana v podobe ťažkej choroby. Podľa britského bulvárneho denníka Daily Mail, tá mení speváčku akoby na živú sochu. Hoci sa o ňu stará lekársky tím a pravidelne dostáva lieky na zmiernenie príznakov, nik nevie, ako dlho to jej organizmus vydrží.