Zásah zhora nezabránil, aby sa dali dokopy. Marko Igonda a Hana majú 23 rokov zvláštny model manželstva

Vždy hovorím, že by som nechcel byť tými, ktorí sú v mojej blízkosti, ktorí musia so mnou žiť, priznal herec.

Láska a utrpenie podľa neho spolu môžu fungovať iba vo filme, ale nie v skutočnom živote. Marko Igonda hrá vo filmoch a seriáloch väčšinou drsné, povýšenecké a arogantné postavy, no v skutočnom živote je úplný opak. Hovorí o sebe, že je šťastným človekom, vždy sa snaží hľadať v živote to dobré a ak musí riskovať, vie, že za ním stojí jeho rodina a najmä manželka Hanka, s ktorou je 23 rokov. Dokopy ich dala Diana Mórová a jedna zimná snehová kalamita.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/tvjoj/photos/basw.AbpII3mu_rw6gRymBupcMehBPAruOD5TT4V6aI1sdk5_tHbFfr1i3Nxyz5fmqrOxjfA5j9oS5daDxicnZ6qRkMxQShdV92Z1KLDf_jwIMc7nocSGe_ftDBEVHAVl5CFt-nb6_lHIn2lMNP4NeTjKDl0h/5070911429598109/?opaqueCursor=AboLXSdnJvFUeXqStv9hIjZ-obaVu3cDajmU7MmO_SeNoCtQ6vo2oCCob8qxlopUzNsz3rtkwsi5KTQzGNgqBl4Kj4hIJG0wjbEJzW2ptvjZj5sd919wQddthjonAENBc--RkGV31Yy-kSMJ4Bi5yHnJ8pQ7vYogHdmR8gR1HYDLDg2yxqz9TmqJzxn9mRp4zO41069hEU9mosck1UfFsrYMZzElIhYOounb5H6cHm1CSr425TIC7Z0sMy3K7-4bi6mia2DYxERbaRKYBei0v3AUr_5ft2b7NlkHkTO1dXOS8BZyNuDPxXWq4e19_Ee8R8E7HmYi3XMcGMKuyh6tFd6KeJe_XO1bweblAZjbD6mLlRt2DAM6uMBlgKpoWM_gF6QkfJ2MDwVgC5w3dCQSY4CQbSsP_d7P0hHbhzwjLz6HeptYkqsIFy0_qFiFqWaNInVCcVZWB_ZrDu2NyO2dfZ_Ey3oc-uYCSuHyKQF59BL5LA0EV0CNsz8vMoAnnu2Mhyy0T2sgbdd5jr-CpJAS34crHtVPLmnPRaU4Wa0uCbVgrmNdZPqHfcQIFE4lggzL_nsUc_MbQz_iCE4cvVHjTPMnGKQkMTb5JPRU_INzfROhKe9OdYSJznWrHg3Ma0jgMUFB2_SB6hB_WR6qEgpTUAnhCfKx38JoWIS5EffDeRs4hOa_31nYJQstrT3GdQU0x3DyM7Y60pmpXRRlM-o5UfwvPRC8v8I7CdWaUnbhwWbI9qIUQ_t2LW-r-scQZWkSFF3Hea2MX9mRNgmdDcmcZbkBh2QMKP-9kXYczPwPOsle63n65XOS5AcVTOCaUeYJjg2g39CGb_MkfZlYxNIBrC6HX1lEJKo8ENJC_-pNjFbUoQ

Ležal na lešení

Hovorí, že je chlapcom z hôr a k herectvu sa dostal úplnou náhodou. Rodák zo Žiliny totiž na strednej škole študoval reštaurátorstvo a stal sa štukatérom, ktorý renovoval pamiatky na Slovensku aj v Nemecku. „Ja som tu prácu opustil, pretože som zistil, že nikdy neurobím originál. Vždy len nejakým spôsobom repasujem. Pamätám si, ako som raz v Trenčianskych Tepliciach ležal na lešení vo výške 20 metrov a život podo mnou ‚fachčil‘. Vtedy som si povedal, že musím ísť ďalej,“ prezradil v talkshow Petra Marcina.

Marko vždy hovoril, že raz pôjde do Ameriky, no bol mladý, mal problém opustiť kamarátov, preto zasiahli jeho rodičia. Kúpili mu letenku za 60-tisíc korún a vďaka tomu odišiel do Seattlu na včeliu farmu, kde pracoval celý rok. Práve za veľkou mlákou si uvedomil, čo v živote skutočne chce robiť a začal veriť tomu, že môže dosiahnuť všetko, po čom túži.

Foto: TASR

Pre lásku opustil národné divadlo

„Povedal som si, že budem herec a šiel som si to domov splniť,“ prezradil pre SME Marko, ktorý skúsil šťastie v žilinskom divadle. Nakoniec ho prijali aj na Vysokú školu múzických umení a po skončení školy sa stal členom Slovenského národného divadla.

Sen, o ktorom snívajú mnohí študenti herectva, sa rozhodol opustiť. Zamiloval sa totiž do českej herečky, pre ktorú bol ochotný obetovať všetko, aj keď bola o štyri roky staršia.

Foto: TASR

Článok pokračuje na ďalšej strane: