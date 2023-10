Vyzeralo to, že Vianoc sa už nedožije. Bojovníčku Katku zachránil zázrak a teraz oslávila dôležitý míľnik

Hoci dnes jej tvár zdobí úsmev, jej šťastie je vykúpené obrovskou bolesťou. Katarína Puškár Klimeková mala iba šestnásť rokov, keď ju začali trápiť problémy s pečeňou. O pár rokov jej meno lekári spojili so slovom transplantácia a začal sa boj o život. Ako pred časom prezradila pre portál TV Noviny, v jednom momente plánovala vlastný pohreb, no v tom druhom dostala vďaka neznámemu darcovi novú šancu na život. Dnes oslávila svoje siedme „nové narodeniny“.

Cítila, že to dlho neutiahne

„Nemohla som chodiť do práce, občas aj tých pár krokov po byte bolo veľmi náročných. Nevedela som spávať, deň mal 100 hodín, no ja som nevládala ani čítať či počúvať rádio. Prestala som čokoľvek plánovať, lebo na čo, ak sa toho nemusím dožiť,“ spomína si Katka na obdobie, keď ju ničili viaceré diagnózy autoimunitného ochorenia, ktoré jej postupne zožieralo pečeň. „Koncom leta 2016 to už vyzeralo, že Vianoc sa pravdepodobne nedožijem... A ja som aj cítila, že dlho to už neutiahnem... tak veľmi som nevládala,“ dodáva.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/fnspfdr/posts/pfbid0kDArhbhEYLdCTpYZQFEd1HvTr6JVeG9BUy8gkjD9BnJPGjfshmYdGJLPWc4FF1GNl

Katka však svoj boj nikdy definitívne nevzdala a 10. októbra 2016 prišla nádej na nový, lepší a kvalitnejší život. „Niekto sa rozhodol darovať pečeň svojho milovaného zosnulého človeka a mne dal šancu žiť. A tak som tu, dnes 10. októbra 2023 oslavujem už svoje v poradí siedme nové narodeniny,“ cituje Katkine slová nemocnica v Banskej Bystrici, v ktorej dôležitý zákrok podstúpila.

Neprežívajte, ale ozaj žite

„U mňa sa preto všetko datuje ako pred a po, pred transplantáciou a po nej, pretože sú to dva rôzne životy. Predtým mi v hlave na pozadí stále bežalo ‚môžem zomrieť...‘ zatiaľ čo v tom po: ‚môžem čokoľvek budem chcieť,‘" teší sa Katka.

