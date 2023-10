Toužím plát kam lidé nemohou. Patrícia Janečková svoju poslednú rozlúčku vzala do vlastných rúk

Asi tušila, že zomrie, a tak to vzala do vlastných rúk. O svojej poslednej rozlúčke mala totiž svoju vlastnú predstavu, ktorú jej do bodky vyplnili. V ostravskom Kostole Svätého Ducha sa v sobotu 7. októbra manžel, rodina, príbuzní, priatelia aj fanúšikovia navždy rozlúčili s talentovanou speváčkou a herečkou Patríciou Burda Janečkovou, ktorá 1. októbra len vo veku 25 rokov podľahla rakovine prsníka.

Speváčka, ktorú mnohí poznali zo šou Talentmánia, pritom len pred pár mesiacmi ďakovala lekárom za vyliečenie. „Chcela by som veľmi pekne poďakovať svojim lekárom, vďaka ktorým som bola vyliečená. Ďakujem všetkým sestrám onkologického oddelenia za ich skvelú starostlivosť. Ďakujem doktorke Herokovej, ktorá ma v auguste „zbavila“ nádoru,“ vyhlásila vtedy Patrícia, ktorá bola po roku liečby bez nádoru a v remisii. To, že sa jej rakovina vrátila, verejne nepriznala.

Toužím navléknout peří a plát kam lidé nemohou

Svoj boj so zákernou chorobou napokon Patrícia nevyhrala. Kto vie, či to tušila, keďže o svojej poslednej rozlúčke mala vlastnú predstavu. To, čo si priala, jej do bodky splnili.

Najprv bol kostol otvorený pre verejnosť, popoludní už len pre rodinu a pozvaných hostí. V úvode rozlúčky zaznela melódia z filmu Babička, ako si to speváčka želala. „Patrícia si priala, aby na úvod znela melódia z filmu Babička. Je to scéna, keď babička s Barunkou a deťmi prichádzajú na zámok, aby sa stretli s pani kňažnou. Pre Barunku to bol obrovský zážitok. Nikdy nič v živote také nevidela. Moji milí, verím, že niečo podobné teraz prežíva Patrícia. Verím, že je teraz naplnená úžasom nad božou nádherou a jej srdce je naplnené vďačnosťou,“ povedal farár Vítězslav Farehulka, informuje týždenník Plus 7 dní.

Na záver obradu zaznela pieseň Tisíc míľ v podaní Waldemara Matušku a skôr, ako Patrícia navždy opustila tento svet, rozlúčila sa so všetkými piesňou Oslobodená: „Toužím navléknout peří a plát kam lidé nemohou.“