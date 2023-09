Mužov pochovala do jedného hrobu, takmer si vzala život. Marcelu Laiferovú prinútili, aby sa naučila žiť

„Niekto prežije život ako prechádzku ružovou záhradou, to ale nebol môj prípad. Bola som prinútená naučiť sa žiť,“ povzdychla si pred novinármi speváčka Marcela Laiferová, ktorá si v mladom veku na vlastnej koži okúsila úspech, lásku ale aj nekonečný smútok nad hrobmi svojich milovaných mužov. Aj keď speváčka s odstupom času priznáva, že nechcela žiť, nevzdala sa a láska do jej života potichu prišla aj po štvrtý raz. Záhadný muž z Rakúska je už roky neoddeliteľnou súčasťou jej rodiny.

Od cirkusantky k vydatej pani

„Spievala som rada, vždy a všade,“ spomína si pre portál Dali to ikona populárnej hudby, ktorá si už ako malé dievčatko z plného hrdla pospevovala na ulici pred domom. Umelecké gény ale dlho potláčala, pretože oveľa viac ju lákala medicína. Ani jej mama nebola nadšená z toho, aby sa z jej dievčatka jedného dňa stala akási „cirkusantka“.

Sen zostal, no prvotné odhodlanie mladej gymnazistky prekazila prvá láska. Tá do jej života vstúpila v pätnástich rokoch a to tak intenzívne, že krátko pred maturitou otehotnela. Vysnívaná svadba napokon dopadla rýchlym rozvodom.

„Keď sa mi narodil prvý syn Stanko, mala som osemnásť rokov, bola som študentka a keď som s ním bola na prechádzke, všetci si mysleli, že som jeho sestra. Bolo to ťažké obdobie môjho života, musela som zároveň študovať, zarábať a starať sa o dieťa,“ zaspomínala si pre Nový Čas s tým, že aj s malým synom dosiahla na vysnívaný titul z medicíny.

Zobrať si život? Nič za to nestojí

Hoci o svojom prvom manželstve nehovorí, o svojich ďalších láskach áno.

