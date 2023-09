Po vyhadzove z Pokušenia utápal žiaľ v alkohole. Michala Ďuriša zmenila noc, po ktorej vstal ako abstinent

Prežil som si svoje, mám do konca života odpité, priznal moderátor a herec.

„Alkohol nemôže za to, že som bol blbec,“ hovoril moderátor a herec Michal Ďuriš o náročnom období, keď ho droga pripravila takmer o všetko. Na dne pohárika sa snažil hľadať útechu, keď ho v relácii Pokušenie nahradil iný moderátor a jemu oznámili, že jeho hviezda jednoducho „vyhasla“. S alkoholom bojoval roky až do dňa, keď sa ocitol na jednotke intenzívnej starostlivosti. Keď tam prišiel po vlastných s krvácajúcim žalúdkom, vedel, že niečo bude musieť zmeniť, inak to bude jeho koniec.

Poznalo ho celé Slovensko

Michal Ďuriš pochádza z lekárskej rodiny, no doktorom byť nikdy nechcel. „Mňa by medicína bavila, nebyť krvi. Viem fundovane poskytnúť prvú pomoc, postarať sa aj o krvácajúceho, ale akonáhle skončí naliehavá záchrana pacienta, odpadávam,“ prezradil pre MY Zvolen rodák z Brezna, ktorému zavoňalo herectvo.

Roky bol hercom Bábkového divadla na Rázcestí, no keď prišla v 90. rokoch ponuka z najsilnejšej súkromnej televízie, neváhal a zobral ju. Michal Ďuriš sa stal tvárou vedomostnej súťaže Pokušenie a na Slovensku vtedy pravdepodobne nebolo človeka, ktorý by ho nepoznal. „Môžete hrať 40 rokov v divadle a nik okrem divadelných divákov vás nepozná. Akonáhle sa objavíte v televízii, pozná vás každý,“ vysvetlil Ďuriš, podľa ktorého je popularita dvojsečná zbraň.

Hviezda zhasla

Ako povedal pre Korzár, niektorí ľudia mu vyčítali, že spyšnel, no ten najväčší vnútorný prerod podľa jeho slov prišiel, keď sa dozvedel, že jeho hviezda „zhasla“. Po siedmich rokoch ho v Pokušení vystriedal Jozef Dubravský.

„Sotva držíte kľučku, aby vám povedali, dobrý deň, vítame vás, už sa dvere znovu otvárajú, aby vám povedali, majte sa pekne, dovidenia,“ priznal Michal Ďuriš, ktorý zo dňa na deň odišiel z obrazovky. Neúspech začal utápať v alkohole, ktorý mu toho podľa jeho slov vzal veľa.

