Mysleli si, že ostanú na ocot. Stretli sa v posilňovni a spolu schudli 262 kíl. Potom prišiel ten najkrajší záver

Najprv zhodili nadbytočné kilá a potom prišla svadba.

Dvojica počas svadobného dňa. V tom čase už bola Andrea tehotná. — Foto: Facebook/Andrea Brower

NEW YORK 2. júna - Ronnie a Andrea Browerovci sa stretli v posilňovni. Spoločne tam vypotili neuveriteľných 262 kilogramov. Ich príbeh však nie je jedinečný iba týmto úžasným výkonom. Medzi dvojicou totiž preskočila iskra až tak, že sa rozhodli vstúpiť do manželského zväzku.

Pred obrovskou fyzickou zmenou ani jeden z nich nepomyslel na to, že tento moment niekedy nastane. Ronniemu ručička na váhe kedysi ukazovala 306 kíl, tá Andreina zas 113 kíl.

Mysleli si, že zostanú na ocot

„Nemal som šťastie, bol som v depresii. Len som ležal doma a plakal,“ hovorí dnes už 35-ročný Ronnie o svojich skorších pokusoch získať srdce nejakej ženy. „Vždy som sníval o tom, že si nájdem lásku, ale nič neprichádzalo,“ dodal.

Iné to nebolo ani s Andreou. „Prakticky som nemala milostný život. A aj keď som niekoho mala, viedol nezdravý životný štýl a navzájom sme sa iba vykrmovali,“ prezradila.

Doktor mu povedal, že pokiaľ nezmení životný štýl, nedožije sa 30. roku života. Ronnie prestal s prejedaním a alkoholom a vrhol sa na cvičenie. Foto: Youtube/Global News

Bol pre ňu inšpiráciou

Prvýkrát sa stretli v roku 2015. Obaja boli na ceste k zdravšiemu a kvalitnejšiemu životu. Ronnie cvičil už druhý rok, Andrea prvý. On však pre ňu bol veľkou inšpiráciou, keďže sa mu za dva roky podarilo schudnúť veľa kíl.

„Bola som ním skutočne inšpirovaná a myslela som si, že je super roztomilý,“ uviedla pre Associated Press. „Začali sme sa v posilňovni spolu rozprávať. Síce neznášam klišé, ale musím povedať, že to bola láska na prvý pohľad,“ vyznala sa.

Andrea pred a po schudnutí. Foto: Youtube/Global News

Láska na prvý pohľad

Potvrdzujú to aj slova Ronnieho: „Hneď v prvý deň som vedel, že sa chystám oženiť s touto úžasnou ženou.“ Keď začali spolu chodiť, vzájomne sa podporovali, aby dosiahli ich cieľovú váhu. Iné to nie je ani teraz, keď sú manželmi a snažia váhu udržať. „Je to rovnako ťažké, ako schudnúť,“ myslí si.

„Nikdy som si nemyslela, že nájdem niekoho, s kým budem žiť zdravý život,“ pousmiala sa Andrea a dodala, že počas prvého roka chudnutia mala veľké obavy, že si nájde niekoho, kto ju stiahne naspäť. „Myslím si, že je pre nás ľahšie mať jeden druhého," uviedla.

Ronnie súhlasí a tvrdí, že Andrea na neho dohliada, aby opäť neprepadol prejedaniu. Na záver povedal, že každý dokáže schudnúť: „Ak implementujete správne nástroje, správnu stratégiu, a nastavíte si tak myseľ, môžete dosiahnuť čokoľvek. Ak chcete, môžete schudnúť.“