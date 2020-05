TASR

Dnes o 11:29 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Španielska liga by mohla pokračovať od 12. júna, tvrdí Tebas

Sezóna v La Lige by mohla pokračovať od 12. júna.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Madrid 11. mája (TASR) - Sezóna v La Lige by mohla pokračovať od 12. júna. Myslí si to prezident španielskej futbalovej ligy Javier Tebas, podľa ktorého nie je prekážkou na obnovenie súťaže ani päť najnovších pozitívnych testov na koronavírus. Tie potvrdili u piatich hráčov z dvoch najvyšších súťaží.

„Vírus je tu s nami, ale my sa snažíme nájsť východisko zo situácie a vrátiť futbal na správnu cestu. Pokiaľ to bude možné, 12. júna začneme,“ citovala Tebasa agentúra SID. Hráči z jednotlivých klubov sa už koncom minulého týždňa zapojili do tréningového procesu v malých skupinách a postupne sa pripravujú na obnovenie sezóny. Do jej konca zostáva 11 kôl, na čele tabuľky figuruje FC Barcelona s dvojbodovým náskokom pred Realom Madrid.

V Španielsku evidovali v pondelok ráno SELČ celkovo vyše 264 000 prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo viac ako 26 000 ľudí. Celosvetovo je v 212 krajinách/územiach potvrdených vyše 4,1 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom, podľahlo mu vyše 283 000 osôb.