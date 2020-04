Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Sima Martausová: Verím, že Boh dokáže dať každému utrpeniu zmysel, nič ťažké netrvá večne

Slovenská pesničkárka nestráca nádej ani v čase šírenia koronavírusu. Pre svojich fanúšikov pripravuje aj novinky.

Na snímke je Sima Martausová. — Foto: Instagram - simamartausova / gramo_gramik

BRATISLAVA 19. apríla - Charizmatická a takmer vždy usmiata Sima Martausová miluje nielen hudbu, ale aj hory. Koronavírus jej však prekazil isté plány a dočasne musela zrušiť všetky koncerty. Aj keď ju mrzí, že sa nestretne so svojimi fanúšikmi, v tejto neľahkej situácii sa snaží vidieť aj to pozitívne. Uvedomuje si vážnosť situácie vo svete, no teší sa z toho, čo má a na čom v živote skutočne záleží. Nielen sebe, ale aj ostatným hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré.

„Nič ťažké netrvá večne a aj utrpenie má svoj zmysel. Som veriaca a pre mňa je to aj o tom, že Boh dokáže dať každému utrpeniu zmysel a vyťažiť z toho pre človeka, ktorého miluje, to najlepšie,“ hovorí pre Dobré noviny Sima Martausová.

V rozhovore so Simou Martausovou sa dozviete: ako ovplyvňuje koronakríza jej profesionálny i osobný život,

čomu sa venuje v dnešných dňoch,

čo ju nepriaznivá situácia naučila,

ako vznikla pieseň Láska vyháňa strach,

aké novinky pripravuje pre svojich fanúšikov

Teší sa z maličkostí

Ako veľmi zasiahol koronavírus do života slovenských hudobníkov či hercov?

Dočasne sa zrušili všetky koncerty, ktoré nás čakali v najbližších mesiacoch. Viem, že nielen pre umelcov, ale aj pre všetkých, ktorí zrazu nemajú prácu, je to náročné obdobie.

Ako vás ovplyvňuje táto kríza s nútenou prestávkou?

Je mi ľúto, že nebudeme môcť byť s našimi fanúšikmi, no vnímam to aj ako príležitosť cvičiť na gitare, dokončovať pripravovaný album, venovať sa skladaniu nových piesní a o to viac sa teším na čas, keď budeme opäť koncertovať. Nevnímam to tragicky, snažím sa v tejto situácii vidieť aj to dobré.

V čom vidíte dobro, teda z čoho máte radosť v dnešných dňoch?

Uvedomujem si vážnosť toho, čo sa deje vo svete, no zároveň sa teším z toho, čo mám a na čom v živote skutočne záleží. Teším sa z každého naozajstného priateľstva, ale aj z toho, že môžem byť aspoň s mojimi najbližšími. Okrem toho som rada, že môžem venovať svoje myšlienky tomu, čo je naozaj podstatné, a zároveň môžem skúšať piecť rôzne koláče či občas sa prejsť do prírody.

Dobro a láska

Ako vyzerá váš deň v čase prísnych opatrení?

Môj deň väčšinou začínam kávičkou a modlitbou. Potom vezmem gitaru a niečo si zahrám, rozprávam sa s rodinou, občas idem do lesa, kde nikto nie je a čítam knižky, ktoré som doteraz odkladala.

Netajíte sa tým, že ste veľkou milovníčkou turistiky. Chodíte do hôr aj v čase šírenia koronavírusu?

Snažím sa vyhýbať miestam, kde by sa zdržiavali ľudia. Keď chcem ísť do hôr, vyberám si také kopce, kde viem, že ľudia veľmi nechodia. Myslím si, že je dobré a správne byť doma, no zároveň je zdravé sa ísť občas aj nadýchať na čerstvý vzduch.

Čo vás koronavírus naučil, respektíve čo ste vďaka tejto situácii začali vnímať inak?

Ešte viac som si uvedomila to, že životu dáva zmysel predovšetkým láska. Prinášanie dobra iným, potešovanie iných. Vidím, ako si ľudia pomáhajú, ako lekári bojujú o životy ľudí a idú nad svoje sily, ako sa mnohé vzťahy prehĺbili vďaka tomu, že spolu mohli konečne tráviť viac času, rozprávať sa a zaujímať sa jeden o druhého. To všetko povzbudzuje aj mňa, aby som sa podľa svojich možností snažila prinášať aspoň také dobro, ktoré môžem a dokážem prinášať.

Pripravuje malé akustické vystúpenie

Už v polovici marca ste sa s fanúšikmi podelili o klavírnu pieseň Láska vyháňa strach. Vznikla v čase, keď vypukol koronavírus?

Táto pieseň vznikla asi pred rokom. Predstavujem si v nej, ako sa Boh prihovára človeku, ktorý je v núdzi, ktorý o niečo prosí alebo len potrebuje povzbudiť. Spontánne som pocítila, že by sa mohla hodiť do tohto obdobia, preto som ju v marci zverejnila a venovala som ju ľuďom ako malé povzbudenie.

Je o vás známe, že piesne dokážete zložiť v extrémne rýchlom čase. Bolo to tak aj v tomto prípade?

Keď som ju skladala, sedela som za klavírom a nechala som sa unášať. Vôbec neviem, koľko trvalo zloženie tejto piesne, no myslím, že to nebolo viac ako polhodinu.

Niektorí speváci presúvajú svoje koncerty do online sveta. Neuvažovali ste o tom aj vy?

Aj ja sa chystám niečo vymyslieť, no bude to asi len malé, jednoduché akustické vystúpenie. Verím, že ľudí poteším a aspoň na malý okamih im spríjemním čas. Čoskoro zverejním aj dátum, kedy toto malé vystúpenie urobím.

Budú si môcť vybrať aj piesne na želanie?

Už si aj vyberajú. Nedávno som vyzvala ľudí na sociálnych sieťach, aby napísali, akú pieseň by radi počuli. Nejaké z nich vyberiem a určite zahrám. Nepodarí sa mi asi zahrať všetko, ale posnažím sa toho vybrať viac.

Všetko zlé je na niečo dobré

Pripravujete pre fanúšikov aj ďalšie novinky?

Predtým, ako vypukla koronakríza, sme mali rozrobené dva videoklipy. Jeden bol na pieseň Zore, ktorú som zložila pre neziskovú organizáciu Deťom s rakovinou. Keďže chýba ešte pár záberov, túto pieseň zverejníme trošku neskôr.

Druhá pieseň a klip by mali byť na svete v lete, verím, že to stihneme. Okrem toho chystáme aj album a koncerty, no nad tými sa ešte nezamýšľame, lebo nevieme, ako sa situácia vyvinie.

Mnohí ľudia sa ocitli v ťažkej situácii. V čom by podľa vás mali vidieť nádej na lepší zajtrajšok?

Nielen ostatným, ale aj sebe hovorím, že všetko zlé je na niečo dobré. Nič ťažké netrvá večne a aj utrpenie má svoj zmysel. Som veriaca a pre mňa je to aj o tom, že Boh dokáže dať každému utrpeniu zmysel a vyťažiť z toho pre človeka, ktorého miluje, to najlepšie.