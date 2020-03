TASR

Dnes o 12:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní V ocenení Učiteľ Slovenska sa tento rok súťaží aj v kategórií učiteľ na diaľku

Tento rok bude udelené aj špeciálne ocenenie v kategórií učiteľ na diaľku.

Ilustračná fotka — Foto: TASR

Bratislava 28. marca (TASR) - Zavreté školy a vyučovanie v domácich podmienkach mnohým pomáha pochopiť, aká dôležitá a významná je práca učiteľov. Komenského inštitút vyzýva všetkých, aby pedagógov podporili nomináciou na cenu Učiteľ Slovenska. Tento rok bude udelené aj špeciálne ocenenie v kategórií učiteľ na diaľku.

Komenského inštitút oceňuje pedagógov na základe odbornosti v súlade s medzinárodným formátom Global Teacher Prize

V prvých dvoch ročníkoch bolo na cenu Učiteľ Slovenska nominovaných viac ako 630 pedagógov, z toho 170 sa rozhodlo do projektu zapojiť. Komenského inštitútu sa doposiaľ podarilo predstaviť 20 inšpiratívnych pedagógov základných a stredných škôl z rôznych kútov krajiny. „Každoročným udelením národnej ceny sa sieť inšpiratívnych pedagógov rozrastá. Od finalistov získavame spätnú väzbu, že o praktické príklady, ako učiť lepšie, je aj v regiónoch záujem. Naša spolupráca s učiteľmi sa po jednom ročníku preto vôbec nekončí. Vytvorili sme Alumni program, v ktorom im dávame možnosť lektorovať, mentorovať, viesť workshopy, či vzdelávať sa na študijných pobytoch v zahraničí,“ uviedol koordinátor ceny Učiteľ Slovenska František Cimerman.

Prihlásiť do ocenenia sa môžu učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok či školitelia v online kurzoch do 14. apríla

Nominovať ich však môže aj široká verejnosť do 6. apríla na www.ucitelslovenska.sk. „Toto ocenenie pozdvihuje status učiteľa. To, že sa hovorí o jeho práci. Konečne sa hovorí o našej práci s úctou a rešpektom. To je jeden z dôvodov, prečo by sa mali učitelia prihlásiť, aby sa v tomto dobre nastavenom trende pokračovalo,“ uviedol Peter Pallo, Učiteľ Slovenska 2019 zo Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej.

Učitelia čelia v týchto dňoch výzve, ako zvládnuť situáciu so šíriacim sa novým koronavírusom. Mnohí musia improvizovať a experimentovať, aby sa dokázali spojiť so svojimi žiakmi a pokračovať v ich vzdelávaní. „Komenského inštitút má práve s improvizovaním a experimentovaním niekoľkoročné skúsenosti v rámci svojich programov inšpirujúcich k zmene. Chceli sme aj teraz flexibilne zareagovať na aktuálne dianie a v rámci Učiteľa Slovenska sme sa preto rozhodli odmeniť nasadenie učiteľov udelením výnimočnej ceny učiteľ na diaľku,“ poznamenal manažér Komenského inštitútu Ján Lenč. Prihlásiť sa alebo nominovať učiteľov, ktorí sa kreatívne a efektívne vyrovnali s učením z domu, je možné do 31. mája.

Učiteľa Slovenska 2020 organizátori vyhlásia v októbri, okrem finančnej odmeny ho čaká aj cesta na finále Global Teacher Prize 2021.