Vietnamská komunita na Slovensku opäť pomáha. Rozdávajú rúška a dezinfekciu zadarmo tam, kde to najviac potrebujú

Každý, kto môže, sa snaží pomôcť. Vietnamská komunita žijúca na Slovensku denne ušije 400 kusov rúšok a rozdáva dezinfekčné gély aj z vlastnej zásoby.

Vietnamská komunita pomohla už v rôznych mestách — Foto: Archív: Kim Dang Nguyen

BRATISLAVA 27. marca - S cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu koronavírusu zakázala slovenská vláda pohyb vonku bez rúšok. Každý, kto opustí svoj byt, musí mať na tvári ochranná rúško. Hrdinami dnešných dní sú zdravotníci, policajti, vojaci i mnohí ďalší.

Tí často pracujú až do vyčerpania, práve preto prišla vietnamská komunita žijúca na Slovensku s krásnou myšlienkou. Kim Dang Nguyen z Vietnamskej komunity na Slovensku nám prezradil, koľko rúšok ušijú denne a čím všetkým už prispeli v týchto náročných časoch.

Vietnamská komunita pomáhala Slovákom už po vybuchnutí paneláka v Prešove. Prečo ste sa rozhodli opäť pomôcť?

Slovensko je naším druhým domovom, tu žijeme, naše deti chodia do školy, pijeme rovnakú vodu a dýchame ten istý vzduch ako Slováci. Sme súčasťou slovenskej spoločnosti a nemôže nám byť ľahostajné, čo sa tu deje a čakať na pomoc so založenými rukami. V tejto neľahkej situácii je ľudské pomáhať si navzájom a nepovažujeme to za povinnosť, skôr ako samozrejmosť. Naše zmýšľanie je rovnaké ako pri zbierke pre Prešov v decembri 2019.

Koľko ľudí u vás šije rúška zadarmo?

Naši ľudia šijú hlavne v Bratislave, v Pezinku, v Komárne a v Košiciach. Medzi nami je mnoho šikovných krajčírov a iniciatíva šiť rúška vznikla po vyhrotení situácie, keď sa rúška stali nedostatkovým tovarom. Samozrejme, šijeme zadarmo a podľa nášho odhadu do tejto činnosti sa zapojilo cca 30-40 ľudí.

Denne dokážu ušiť až 400 ochranných rúšok — Foto: Archív: Kim Dang Nguyen

Koľko rúšok ste schopní ušiť za deň?

Šikovný krajčír by dokázal ušiť denne cca 130-150 rúšok, malá dielňa v Malom Raji, okr. Pezinok má ale takú organizáciu práce, že denne dokáže vyrobiť 400 kusov rúšok opraných, vyžehlených a zabalených.

Koľko a pre koho ste ich už ušili?

Doposiaľ sme ušili na Slovensku cca 5 000 rúšok, ktoré sú určené nielen príslušníkom našej komunity, ale aj Slovákom. Dodali sme ich aj Mestskému úradu v Pezinku, v Komárne a Bratislave (vo Vajnoroch). Okrem toho rozosielame bezplatne záujemcom bez ohľadu na národnosť, pritom poštovné hradíme z našej finančnej zbierky. Šijeme teraz rúška aj pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

Okrem ochranných rúšok ste rozdali aj gély či rukavice. Bolo to z vlastných zásob?

Vyhlásili sme finančnú zbierku a k dnešnému dňu sa nám podarilo vyzbierať skoro 13 000 eur. Tieto prostriedky sú určené na nákup hygienických potrieb pre našu komunitu, ale aj pre Slovákov. Zatiaľ sme vyčlenili určitú časť na nákup textilných rúšok a dezinfekčného gélu, zdravotné rukavice nám dodali nechtové salóny z našej komunity. Mnohí z našej komunity sa venujú tejto profesii, kde používajú ochranné rúška a rukavice, takže boli ochotní prispieť do pomoci pre druhých aj týmito v súčasnosti nedostatkovými artiklami. Poskytli sme už 4 mestským častiam v Bratislave (Rača, Vajnory, Nové Mesto a Ružinov), ale aj obci Častá rúška, zdravotné rukavice a dezinfekčný gél z našich vlastných zásob. Sme radi, že sa naše činy stretli s dobrým ohlasom Slovákov.

Vietnamská komunita na Slovensku šije rúška zadarmo a prispieva aj dezinfekčnými prostriedkami — Foto: Archív: Kim Dang Nguyen

Aké plány máte do budúcna?

V blízkej budúcnosti má doraziť ešte 5 000 jednorázových rúšok a určité množstvo dezinfekčného gélu. Podľa situácie a potrieb ich budeme distribuovať. Naša pomoc je solidárna, síce nie je veľká, ale ako sa hovorí: kto hneď dáva, dvakrát dáva.