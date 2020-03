Klaudia Fiolová

Skvelý úspech! Slovensko má najlepší bar a hostel v Európe, rozhodla prestížna súťaž

Najlepší bar aj hostel sa nachádzajú v Bratislave.

V Bratislave získali ocenenie hneď 2 podniky — Foto: Facebook/Mirror bar, Chors like a hotel

BRATISLAVA 5. marca - Desiaty ročník prestížnej súťaže International hospitality awards sa konal len pred pár dňami v bratislavskom hoteli Kyjev. Práve na tejto udalosti si spomedzi mnohých krajín vybrali práve Slovensko, ktoré si odnieslo rovno ocenenie za najlepší hotelový bar a hostel.

Zážitkový coctail bar v centre Bratislavy Foto: Facebook/Mirror bar

Ocenenie najlepší hotelový bar získal Mirror coctail bar v srdci Bratislavy

Za aktuálne najlepším barom v centrálnej Európe stojí jeden z najlepších slovenských barmanov Peter Marcina. Mladý Slovák spolu so svojím tímom dokázal zo zabudnutého baru v hoteli Radisson Blu Carlton vytvoriť špičku na celoeurópskej úrovni. „Ocenenie Best Bar in a Hotel je môj prvý úspech ako managera baru a o to viac si ho vážim. Nepatrí však len mne, ale celému tímu, ktorý sa podieľa na každodennej prevádzke baru a vkladá doň svoje srdce,“ hovorí Peter.

Do súťaže bolo zapojených celkovo 19 krajín a spomedzi všetkých hotelových barov mal Mirror coctail bar Carlton slovenské zastúpenie ako jediný. Práve ten je súčasťou konceptu zážitkových coctail barov, ktoré potešia všetky zmysly. Coctailové menu je postavené na troch pilieroch Classy & Art & Nature. „Sme classy pretože sme súčasťou jedného z najstarších a nakvalitnejších hotelov na Slovensku, sme art pretože bartending považujeme za umenie a keďže razíme spojenie ľudí s prírodou, sme aj nature a práve v tom tkvie naša jedinečnosť,“ vysvetľuje Peter Marcina.

Kapsulový hostel v Bratislave Foto: Facebook/CHORS like a hotel

CHORS like a hotel v Bratislave získal prvenstvo vďaka jedinečnému konceptu hostela

Spomedzi hostelov v Taliansku, Rakúsku, Maďarske, Ukrajine, Poľsku či v susednom Česku sa Slovensko umiestnilo na prvom mieste. Môže za to moderný svetový dizajn, ktorý si majitelia hostela CHORS like a hotel priniesli z ciest po svete. Koncept kapsulového hotela vznikol v Japonsku a jeho hlavnou myšlienkou je, aby sa do malého priestoru zmestilo čo najviac ľudí, ale stále mali komfort. Prvý takýto hostel tvojho druhu na Slovensku láka mnohých turistov, vďaka zaujímavému interiérovému riešeniu. Z 8 000 nominovaných sa porote podarilo vybrať 130 finalistov, z čoho ocenili 27 hotelov a hostelov.