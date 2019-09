TASR

Dnes o 16:04 čítanie na minútu 0 zdieľaní Medzinárodný festival umenia TRANS/MISIE ponúkne v Košiciach takmer 40 podujatí

Takmer 40 podujatí ponúkne počas siedmich dní multižánrový Medzinárodný festival umenia TRANS/MISIE 2019 v Košiciach.

Na snímke nový poverený generálny riaditeľ Štátneho divadla Košice Igor Dohovič počas tlačovej konferencie Štátneho divadla Košice k medzinárodnému festivalu umenia TRANS /MISIE 2019 — Foto: TASR/František Iván

Košice 3. septembra (TASR) – Ako na utorkovej tlačovej konferencii povedal generálny riaditeľ Štátneho divadla Košice (ŠDKE) Igor Dohovič, hlavnou témou tohto ročníka festivalu bude 30. výročie udalostí z roku 1989. Festival je spoločným projektom divadiel z Poľska, Slovenska, Česka, Maďarska, Litvy a Ukrajiny.

Festivalové podujatia sa budú odohrávať na rôznych miestach, okrem ŠDKE aj v priestoroch domácich partnerov festivalu, ktorými sú Bábkové divadlo Košice, Štátna filharmónia Košice (ŠfK), Divadlo Thália, K13 – Košické kultúrne centrá, Východoslovenská galéria (VSG), Východoslovenské múzeum (VSM), Múzeum Vojtecha Löfflera a Tabačka Kulturfabrik. Mnohé z podujatí budú aj priamo v uliciach centra mesta. Za historickou budovou ŠDKE vyrastie festivalové mestečko.

Festival zahŕňa divadelné i tanečné predstavenia, koncerty, performance, besedy, filmovú tvorbu aj street art. „Prvý ročník festivalu sa uskutočnil v roku 2018 v Rzeszówe v Poľsku, druhý je u nás v Košiciach a každý rok sa bude posúvať do iného mesta. Jeho hlavnou myšlienkou je spájanie, vytváranie medzinárodných sietí, spoločných predstavení, kultúrnych multižánrových udalostí aj výmena skúseností a spolupráca", povedal Dohovič s tým, že nejde o divadlá z hlavných miest uvedených krajín. Okrem Košíc a poľského Rzeszówa sú nimi Ostrava, Debrecín, Ľvov a Trakai.

Vlani bol festival zameraný na rok 1918, tentoraz je venovaný roku 1989 a Nežnej revolúcii, respektíve téme slobody a demokracie. Ako povedal riaditeľ divadla, reflektovať túto myšlienku bude aj šesť predstavení na šiestich rôznych miestach v rámci mesta.

Každý z festivalových dní bude patriť umelcom z jednej, respektíve z dvoch krajín. Prvý a posledný deň festivalu bude slovenský. Jeho otvorenie bude patriť pochôdzkovému divadlu Karola Horáka – Košickí mučeníci, a to pri príležitosti 400. výročia ich umučenia. ŠfK v rámci ukončenia festivalu premiérovo uvedie orchestrálnu suitu Moc a Sloboda.

„Je to dielo napísané na objednávku, a to vďaka podpore Ministerstva kultúry SR. Bude reflektovať tému samotného festivalu. Ide o programovú hudbu, je to orchestrálna predohra a jej autorom je košický skladateľ Adrián Harvan," povedala pre TASR riaditeľka ŠfK Lucia Potokárová.

Okrem festivalových podujatí bude pripravený aj sprievodný off program, vrátane streetartového workshopu pod vedením Viktora Fehera či tvorivé dielne pre deti. Medzinárodný festival umenia TRANS/MISIE 2019 v Košiciach bude trvať od nedele (8. 9.) do soboty 14. septembra.