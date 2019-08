TASR

Dnes o 07:58 čítanie na minútu 0 zdieľaní Coburgovský kaštieľ v Jelšave tohto roku opravuje 15 nezamestnaných

Projekt bol podporený dotáciou z Ministerstva kultúry SR vo výške 36 000 eur, ale aj z ďalších zdrojov.

Na snímke vymenená strešná krytina na budove coburgovského kaštieľa v Jelšave v okrese Revúca pri pohľade z vnútorného nádvoria — Foto: TASR/Branislav Caban

Jelšava 12. augusta (TASR) – Dovedna 15 nezamestnaných našlo počas aktuálnej sezóny zamestnanie pri záchranných prácach na objekte coburgovského kaštieľa v Jelšave v Revúckom okrese. Ako TASR v tejto súvislosti informovala koordinátorka pamiatkovej obnovy kaštieľa Viera Kozárová, projekt bol podporený dotáciou z Ministerstva kultúry SR vo výške 36 000 eur, ale aj z ďalších zdrojov.

„Tento rok sme v kaštieli začali piatu stavebnú sezónu. Otvorili sme ju v júni s 15 pracovníkmi, ktorí majú zmluvy uzavreté na pol roka. Takže máme do novembra priestor na to, aby sme zase pokročili v záchranných prácach," priblížila koordinátorka s tým, že ich mzdy a odvody sú financované z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej.

Doplnila, že túto sezónu sa im už podarilo vymeniť strešnú krytinu na streche od hlavného krídla po vežu kaštieľa. Po ukončení štvrtej etapy obnovy strešného plášťa je tak podľa jej slov už 790 štvorcových metrov z celkovej pohľadovej plochy strechy z nádvoria pod ekologickou vlákno-cementovou krytinou cembrit.

„Začali sme sa tiež viac venovať murárskej činnosti, teda sme sa pustili podmurovávať vypadané murivo v pilieroch, čím zvyšujeme ich stabilitu," konkretizovala ďalej práce Kozárová s tým, že z jedného starého domu, ktorý bol určený na zbúranie, sa im podarilo získať väčšie množstvo stavebného materiálu pre ďalšie nutné zásahy.

Ako pokračoval primátor Jelšavy Milan Kolesár, mesto dostalo na výjazdovom rokovaní vlády vo februári tohto roka dotáciu 45 000 eur, ktorá je takisto určená na práce v kaštieli. „Žiadali sme ju na inžinierske siete do objektu, čiže vodu, elektrinu a kanalizáciu. Podnet k tomu dalo občianske združenie Čierne diery, ktoré mapuje zabudnuté pamiatky aj u nás na Gemeri," vysvetlil Kolesár a dodal, že v kaštieli by si chceli zriadiť akési logistické zázemie a poskytovať aj zážitkový turizmus.

„Malo by ísť o niečo netradičné. Do kaštieľa sa vmontujú presklené unimobunky, čo si však nevyžiada žiadne rušivé zásahy do budovy. Práve na tento zámer potrebovali inžinierske siete," načrtol Kolesár s tým, že ďalších 15 000 eur na tento účel samospráve poskytol Banskobystrický samosprávny kraj a zvyšok mesto dofinancuje z vlastného rozpočtu.

V budúcnosti by sa Jelšava chcela zapojiť aj do výzvy v rámci Nórskych fondov. „Tam by už šlo o väčší investičný balík, zhruba 700 000 až 800 000 eur. Vďaka nim by sme mohli vytvoriť priestor pre naše osvetové centrum, sídlo turistickej informačnej kancelárie a možno aj nejakú kaviareň," zakončil primátor.