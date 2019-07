TASR

Dnes o 09:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní Brezno ožije športom, podujatie vyvrcholí hudobnými vystúpeniami

Okrem bohatého programu na námestí v sobotu už tradične vyštartuje aj cyklobus, ktorý záujemcov priamo z ubytovacieho zariadenia odvezie na novú cyklotrasu.

Na archívnej snímke Mestský úrad v Brezne. — Foto: TASR Branislav Račko

Brezno 27. júla (TASR) - Breznianske Námestie generála M. R. Štefánika čaká v sobotu celodenný športový program, ktorý vyvrcholí viacerými kultúrnymi vystúpeniami. Pestrú ponuku odštartuje 3. ročník silovej súťaže Brezno street workout, ktorej cieľom je motivovať k zdravému životnému štýlu, pokore a disciplíne.

"Ďalším športovým podujatím bude unikátny Fit Day v Brezne, ktorý sa už v minulosti konal. Vďaka vysokému záujmu sa bude opakovať a bude obohatený o nové trendy cvičenia," informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Horehronie.

Cvičenie bude prebiehať s odbornými lektorkami z Bafit Academy a Sunflower Studiom na čerstvom vzduchu v mestskom parku. Počet miest na cvičenie je obmedzený, preto organizátori odporúčajú rezervovať si miesto na cvičenie vopred prostredníctvom internetu.

Hudba sa začne niesť námestím od 17.00 h v podaní hudobnej skupiny Oblastné skutočnosti. Na breznianske pódium opäť zavítajú Majself & Grizzly, a to od 18.15 h. Hudobný večer bude pokračovať vystúpením populárnej slovenskej skupiny Smola a Hrušky od 19.30 h, ktorá sa postará o to, aby bolo námestie naladené na Twenty five Expres párty s Julom Viršíkom so začiatkom o 21.00.

„V našom záujme je vyhovieť všetkým vekovým kategóriám, a preto podujatia pripravujeme tak, aby si každý prišiel na svoje. Verím, že aj tento rok zaplníme naše námestie. Teším sa na skvelú atmosféru,“ uviedol brezniansky primátor Tomáš Abel.

Okrem bohatého programu na námestí v sobotu už tradične vyštartuje aj cyklobus, ktorý záujemcov priamo z ubytovacieho zariadenia odvezie na novú cyklotrasu. Pre cyklistov je pripravený cyklovýlet so sprievodcom zo Salaša Zbojská cez Burdu a Kučelach.

Víkend plný aktívneho oddychu ukončí v nedeľu (28. 7.) o 16.30 h futbalový zápas 1. kola Slovenského pohára. Zápas na mestskom futbalovom štadióne odohrajú futbalové mužstvá FK Brezno a ŠK Partizán Čierny Balog.