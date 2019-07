Lenka Miškolciová

Admini ZOMRI: Niektoré vtipy sa bez vulgarizmov nezaobídu. Používame ich ale čoraz menej

Admini stránky Zomri v rozhovore síce neodhalili svoju identitu, no porozprávali aj o tom, prečo zapredali svoju dušu komerčnej banke a tiež o tom, prečo robí Boris Kolár dobre, keď pod vtipné obrázky, kde si z neho uťahujú, odpisuje ľuďom na komentáre.

BRATISLAVA 24. júla - Názory na nich sa líšia. Jedni ich považujú za najväčšiu stoku internetu, ako označujú aj sami seba, iní sa len radi zabavia na ich vtipných obrázkoch a niektorí ich dokonca vnímajú aj ako mienkotvornú stránku. Ich identitu však napriek tomu takmer nikto nepozná, hoci mnohí po nej už pátrali. Do štúdia Dobrých novín zavítali dvaja zo štyroch adminov satirickej stránky Zomri.

Práve Zomri bolo prvou stránkou na slovenskom internete, ktorá informovala napríklad aj o nedávnej bitke futbalových fanúšikov v centre Bratislavy. Ako však sami admini podotkli, nebolo to po prvý raz, čo od nich mienkotvorné slovenské weby a médiá čerpali informácie. Ako prví priniesli napríklad aj informáciu o požiari na bratislavských vianočných trhoch alebo o horiacom vlaku. Prečo je to tak? „U nás majú ľudia veľkú šancu, že to, čo nám pošlú, aj zverejníme. Keď to pošlú do telky alebo do nejakých novín, tak tam existuje väčšinou nejaký administratívny proces a dlho to trvá. U nás to trvá pár minút,“ odpovedá Admin 1, ktorého identita zostala, podobne ako u jeho kolegu, utajená. Ľudia jednoducho v prípade stránky Zomri vidia spätnú väzbu a vidia, že ich obsah býva prezdieľaný, ak je naozaj zaujímavý alebo dôležitý.

Stránka Zomri má miestami bezpochyby určité novinárske črty, čo si už všimli viacerí. Na otázku, či jej admini majú nejaké novinárske skúsenosti alebo pozadie, ale odpovedali jednoducho s tým, že na spravovanie takejto stránky netreba žiadnu novinársku školu. Či ju však majú, to opäť zostalo zahalené rúškom tajomstva, alebo v tomto prípade, vreca s logom Zomri.

Na to, či admini plánujú pretransformovať stránku Zomri na akúsi platformu pre občiansku žurnalistiku alebo akýsi spravodajský web, odpovedajú jednoducho: „Neplánujeme to. Sami nevieme, čo bude,“ hovorí Admin 2, na čo Admin 1 dodáva, že naozaj nemajú takú ambíciu. Do spoluprác so známymi značkami sa však púšťať neboja. Aktuálne spolu s komerčnou bankou napríklad odhaľujú Hoax roka 2019. Ako sami vravia, nebránia sa takejto forme spolupráce, no sú to skôr spoločnosti, značky a firmy, ktoré sa ich boja osloviť.

Kedysi bolo Zomri známe tým, že na ich stránke by ste našli vtipy, ktoré často obsahovali aj vulgarizmy. Nájdete ich aj dodnes, no admini si myslia, že vtipní vedia byť aj bez toho: „Naše vtipy už nie sú tak vulgárne. Už len málokedy. Uvedomujeme si, že tam máme masu ľudí a naozaj premýšľame, čo tam dáme. Nechceme tam mať nadávku ako päsť na oko a nasilu,“ hovorí Admin 2, na čo ale Admin 1 podotýka, že niekedy tam ten vulgarizmus jednoducho byť musí. A Admin 2 dodáva celkom otvorene: „Všetci nadávame.“

Čo hovoria utajení admini Zomri napríklad na fakt, že im hromadne odchádzali ľudia po tom, ako si do loga dali dúhovú vlajku na podporu LGBT komunity, prečo im písala Monika Beňová, aký je ich obľúbený hoax, ktorý sa vyskytol na slovenskom internete alebo aj na to, prečo je odpisovanie Borisa Kollára pod obrázkami, v ktorých si z neho strieľajú, sympatické, sa dozviete v priloženom videorozhovore s Aminom 1 a Adminom 2.