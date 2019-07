Marián Balázs

Dnes o 13:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Onkológ: To najnebezpečnejšie, čo môže človek urobiť, je zámerne sa opaľovať

Doktor vysvetľuje, na čo si v najbližšom období treba dať pozor.

BRATISLAVA 20. júla - S letom sa spája predovšetkým oddych, dovolenka či pobyt na slnku. Treba si však dať pozor, aby sa prílišné opaľovanie neskončilo zhubným nádorom. Hosťom relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom bol doktor Jozef Dolinský, primár z Národného onkologického ústavu v Bratislave, ktorý rozprával o súčasných rizikách, ako je to s pobytom na slnku, ako pokročila liečba melanómov, ale aj o tom, ako reprezentoval Slovensko na prestížnom kongrese onkológov ASCO v USA.

Vo videu sa dozviete: ako sa k vystúpeniu na kongrese dostal doktor Dolinský,

prečo pacienti v súčasnosti majú väčšiu šancu dožiť sa vyššieho veku,

či je liečba chemoterapiou na ústupe,

čo znamená pojem imunoterapia,

akú úlohu v boji s ochorením má psychika,

prečo je dôležité sledovať materské znamienka

Pozor na pobyt na slnku

Dolinský radí, že sa pobytom na slnku to netreba preháňať. Výskyt melanómov totiž súvisí práve s ultrafialovým žiarením. „Chcel by som tu zdôrazniť, že veľmi nebezpečné sú tzv. excesívne spálenia sa, a to najmä v detstve," upozorňuje odborník. Ak sa teda vaše dieťa príliš spáli na slnku, je to nebezpečnejšie ako kumulatívny pobyt na slnku a v budúcnosti sa to môže „vrátiť" v podobe choroby.

Lekár si myslí, že slovenský dovolenkár je z pohľadu melanómu prototypom rizikovej osoby. „Odchádza raz ročne na letnú dovolenku s celou rodinou, chce si to vychutnať, všetci sa chcú opáliť a to je to najnebezpečnejšie správanie sa najmä vtedy, ak nepoužívame ochranné odevy," vysvetľuje s dodatkom, že tým myslí obyčajné tielko, klobúk či šiltovku. Odporúča aj ochranné krémy s faktorom 30 až 50+. Podľa niektorých prísnejších dermatológov by sa dnes ľudia nemali vôbec cielene opaľovať. Zabúdať vraj netreba ani na prevenciu, ktorá je kvôli nedisciplinovanosti ľudí problémom.

Prečítajte si tiež: Onkogynekológ: Dvesto Sloveniek ročne zomrie úplne zbytočne. Pritom stačí urobiť jednoduchú vec

Problémové materské znamienka

Podľa doktora by sme si mali dať pozor aj na materské znamienka. Tie, ktoré sú dlhšie ako šesť milimetrov, by si mal ihneď dať skontrolovať u príslušných lekárov. „Ak nadobudnete podozrenie, že s tým znamienkom niečo deje – rastie, menia sa jeho okraje, mení sa jeho farba alebo začne krvácať - pri všetkých týchto prejavoch odporúčam ihneď navštíviť kožného. Každé takéto podozrivé znamienko by malo byť chirurgicky odstránené a histologicky vyšetrené. Týmto vyšetrením zistíme, či ide o melanóm,“ uviedol Dolinský.

Na vzniku nádorových ochorení sa podieľajú rôzne faktory, vysvetľuje. „Môže ísť o dedičné, spojené s imunitným systémom, ale aj vonkajšieho prostredia. Je to otázka životného štýlu, to je, samozrejme, veľmi dôležité. Faktorov je mnoho, v niektorých ochoreniach dominujú jedni, v iných zasa druhé,“ uvádza Dolinský. Relevantnú úlohu môže dedičnosť zohrať napríklad pri rakovine prsníkov a hrubého čreva.

Prezentoval na prestížnom kongrese

Účasť na už spomínanom prestížnom kongrese ASCO, kde si onkológovia vymieňajú svoje skúsenosti a novinky, vníma Dolinský ako signál o tom, že „aj slovenská medicína, respektíve onkológia dosahuje svetovú úroveň a že slovenskí lekári sú v zahraničí akceptovaní". Na konferencii v Chicagu, ktorá je najväčším a najprestížnejším onkologickým kongresom na svete, sa každoročne zúčastní približne 40-tisíc onkológov a vedcov. Ako vysvetľuje lekár, za najdôležitejšiu považuje interaktívnu diskusiu s kolegami z celého sveta.

Dolinský vo veternom meste vystúpil v sprievodnom paneli európskych expertov s prípadovou štúdiou, v ktorej opisoval výsledky liečby pacientky zo Slovenska. Žena ako 53-ročná ochorela na malígny melanóm, teda zhubný nádor kože, a mala veľmi zlú prognózu. Ako jedna z prvých podstúpila unikátnu liečbu vysokodávkovaným interferónom, dosiahla kompletnú remisiu, choroba vymizla a žena žila ďalších desať rokov bez prejavov choroby. Onkológovia to považujú za extrémne dlhé obdobia, podotýka.

Viac sa dozviete vo video rozhovore s doktorom Jozefom Dolinským.