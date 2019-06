SAV spája vedu a umenie projektom Veda v divadle

TASR

Projekt Veda v divadle má podľa Hucákovej ambíciu pokračovať na jeseň.

Bratislava 16. júna (TASR) – Slovenská akadémia vied (SAV) odštartovala tento týždeň prvé podujatie v rámci projektu Veda v divadle debatou v Divadelnom ústave v Bratislave. Hlavnou témou diskusie bola Mendelejevova periodická sústava prvkov a jej prepojenie s umením. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

"V Divadelnom ústave na Jakubovom námestí v Bratislave diskutovali riaditeľka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV Tatiana Zachar Podolinská a jadrový fyzik Martin Venhart", informuje Hucáková. Diskusiu moderoval divadelný kritik Miloslav Juráni.

Etnologička Tatiana Zachar Podolinská skúmala v Guatemale súčasných Mayov. Komunikáciu medzi vedcami a divadelníkmi vníma často ako uzatvorenú. "My máme nejaké prostriedky a spôsoby vyjadrovania sveta, rozprávania, spoznávania, vy zase máte nejaké svoje. My vlastníme poznatky a spôsoby ich usporadúvania, ale vy ich predvádzanie - skĺbenie s hudbou, so svetlom, scénou, to už je vaša parketa", dodala Zachar Podolinská.

Martin Venhart, ktorý pracoval aj v CERN-e či Juhoafrickej republike, sa s prepojením vedy a umenia stretol na stáži v zahraničí: "Ako postdoktorand na univerzite v Leuvene v Belgicku som mal kolegu, ktorý bol doktorand a mal obhajobu. Túto 'zaťažkávajúcu' skúšku spojil s vernisážou výstavy jeho sestry, ktorá bola maliarka." Tá jeho dizertačnú prácu stvárnila umelecky v sérii obrazov, ktorú nazvala Vrstvový model atómového jadra. "Ona dokázala zobraziť vedu vo výtvarnom umení. A ako dostať vedu na javisko? Ja si myslím, že keď to ide na plátno, musí to ísť aj na javisko," povedal Venhart.

Projekt Veda v divadle má podľa Hucákovej ambíciu pokračovať na jeseň.