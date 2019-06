Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Sima Martausová: To, že môžem spievať a skladať piesne, vnímam ako dar od Boha

Úsmevom pozitívne naladí nejedného človeka a charakterizuje ju pokoj, pokora a skromnosť.

BRATISLAVA 7. júna - Charizmatická a takmer vždy usmiata Sima Martausová miluje nielen hudbu, ale aj horské prostredie. Vedeli ste, že vystúpila napríklad na Mont Blanc?

Hudobné začiatky

Prvý album nahrala už v roku 2011, vydala ho pod názvom Vyzliecť si človeka. Piesne skladá na rôznych miestach. „Najlepšie sa mi tvorí doma v kuchyni, keď som sama. Už asi trikrát sa mi však stalo, že mi v noci napadol text, ale odignorovala som to a do rána som všetko zabudla. Ak mi teraz niečo napadne, hneď si to zapíšem,“ prezradila.

Jej piesne vznikajú v pomerne rýchlom čase. „To, že môžem spievať a skladať piesne, vnímam ako dar od Boha. S prvou verziou som zväčša spokojná, potom robím už len kozmetické úpravy,“ doplnila.

Pomáha druhým, miluje hory

Pieseň Spojiť sily vznikla počas benefičného športového podujatia. Rozhodla sa ju venovať hendikepovaným športovcom, ktorých na podujatí spoznala. „Spolu s hendikepovanými športovcami sme sa podporovali navzájom. Ich osudy zanechali vo mne veľkú stopu. Keď som prišla domov, zložila som túto pieseň. O rok neskôr som prizvala Martina Haricha a z piesne vznikol duet,“ vysvetlila.

Slovenská pesničkárka miluje horské prostredie a turistiku, dokonca vystúpila aj na Mont Blanc. „Kamarát, ktorý je horským vodcom, mi dal iba pár dní na premyslenie. Keďže som tento výstup túžila absolvovať, pridala som sa,“ skonštatovala s tým, že miluje aj slovenské hory.

Charakterizuje ju neuveriteľný pokoj, no predovšetkým skromnosť. „Aj keď mám veľa túžob, snažím sa žiť prítomnosťou. Už teraz som zažila a dostala viac, ako som si priala. Chcela by som však žiť tak, aby som mohla povedať, že som svoj život prežila dobre, slušne, s radosťou a že som priniesla niečo dobré aj iným," dodala.

Celý rozhovor so Simou Martausovou si môžete pozrieť vo videu.