Lenka Miškolciová

Dnes o 20:19 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Marek Herman: Otcovia dnes nevedia, čo majú doma a v domácnosti vlastne robiť

Otec je pre deti nenahraditeľný minimálne v dvoch situáciách. O tom, ako by mal vyzerať dobrý otec, aj o mnohom inom rozprával v rozhovore pre Dobré noviny vysokoškolský pedagóg Marek Herman.

BRATISLAVA 26. mája - Ako sa zmenila úloha otca v rodine? Potrebuje dieťa mužský vzor? Ako ho dokáže ovplyvniť neprítomnosť otca počas dospievania? Tieto otázky si možno v dnešnej dobe kladú mnohí, medzi nimi aj vysokoškolský pedagóg a spíker Marek Herman. Práve ten už niekoľkokrát nazval 20. storočie storočím zlyhania otca.

„S nástupom priemyslovej revolúcie otec odišiel z domova do továrne a stratil sa z očí deťom aj žene. Stratil vzťah k pôde a stratil tiež hrdosť k svojej práci. Vzápätí za ním do továrne prišla aj žena a potom aj deti,“ tvrdí Herman, podľa ktorého je to prvá symbolická zrada otca. Tie ďalšie podľa jeho slov prichádzali postupne a patrí medzi ne napríklad prvá svetová vojna, kde zomrel archetyp hrdinu. Následne prichádza hospodárska kríza a druhá svetová vojna, ktorú Herman nazýva aj definitívnym zúčtovaním s otcom.

Aj v dôsledku toho sa otcovia zmenili. „Obraz veľkého, silného, patriarchálneho otca, ktorý všetko rieši, je preč. Ten už neexistuje,“ ozrejmuje Herman a v modernom otcovstve vidí dve najväčšie chyby. Jednou z nich je aj neprítomný otec a druhou neistý otec. Neistým otcom sú podľa neho otcovia, ktorí si dostatočne neplnia svoju otcovskú úlohu, pretože „dieťa nepotrebuje dve mamy. Potrebuje mamu a otca. Ak je otec neistý a robí zo seba druhú mamu, dieťa je z toho zmätené,“ hovorí pedagóg a pokračuje: „Mama je otvorená náruč, ktorá ťa má rada, pretože si môj. Na druhej strane je limit, poriadok, požiadavka, mantinel, opora. To je úloha otca. Práve otec by mal doma nastavovať poriadok, limity, povinnosti. Chlapi ale dnes nevedia, čo majú doma a v domácnosti vlastne robiť,“ vysvetľuje.

Prečítajte si tiež: Uznávaný český pedagóg: Materské školy nevznikli pre potreby detí, sú výmysel dospelých

Aká je teda dnešná úloha otca?

„V prvých dvoch alebo troch rokoch je úlohou otca byť oporou a ochranou mamy,“ hovorí pedagóg. Dôležitú úlohu má podľa neho otec pri akomkoľvek výkone, ktorý dieťa podá. „Tým máme na mysli napríklad, keď dieťa začína loziť, prvé kroky, prvé slová. Vtedy tam má byť otec, ktorý povzbudzuje, spevňuje, zaťažuje, preveruje.“

Otec je pre dieťa ako okno do vonkajšieho sveta. Foto: Pexels

Druhou dôležitou úlohou otca je dohliadanie na plnenie povinností a dodržiavanie pravidiel. „Otec garantuje, že to, čo sa povie, sa dodrží a splní. Garantuje, že od detí sú vyžadované povinnosti. S tým začíname už v troch rokoch. Už v troch rokoch by malo mať dieťa doma najmenej dve povinnosti,“ radí Herman. Otec podľa neho taktiež zaisťuje akýkoľvek prechod, ktorým si dieťa prechádza. Napríklad aj z domova do škôlky, do školy, na vysokú školu a podobne. „Otec je akési okno do vonkajšieho sveta,“ prirovnáva.

Tajomstvom dobrej výchovy je hlavne pevný pár

Všetko však, samozrejme, závisí aj od spolupráce rodičov a partnerov. Cieľom partnerského vzťahu by malo byť podľa Hermana hľadanie rovnováhy. A od toho sa odvíja aj to toľkými hľadané tajomstvo dobrej výchovy dieťaťa. „Tajomstvom dobrej výchovy je pevný pár. Keď sa navzájom nájdeme, vieme spolupracovať, máme spolu dotykovú sympatiu, vieme sa pohádať, ale aj uzmieriť. Keď sa dieťa pozerá na pevný pár, tak sa iba pridá. Dieťa vlastne neučíme vzorce pre život, hlavne ho učíme, ako vyzerá vzťah medzi mužom a ženou,“ vysvetľuje pedagóg.

Prečítajte si tiež: Uznávaný český pedagóg: Nesnažte sa byť supermamy. Mamička môže byť nežná, len keď je odpočinutá

Čo ale v prípade, že v rodine jeden z rodičov - konkrétne otec - chýba? Ako to môže vplývať na dieťa? „Keď dieťa nemá otca, chýba mu polovica sveta. Chýbajú mu vzorce, každodenné situácie. Príroda to ale zariadila tak, že dieťa si bude hľadať náhrady,“ vysvetľuje Herman s dodatkom, že tie vidí napríklad v starých otcoch a babičkách, v učiteľoch či v tréneroch. Zároveň však tvrdí, že chlapec vyrastajúci bez otca to bude mať neskôr v živote pomerne náročné: „Ak nemám otca, hrozí, že ja sám budem v dospelosti neistý ako otec, že budem robiť chyby a tápať,“ hovorí.

„Hoci muži sú, nie sú správni chlapi. Okolo seba dnes vidíme neistých, zlyhávajúcih mužov a mužov na úteku či ako veľké deti. Keď vidíte správneho chlapa, hneď viete, že je to on.“ Foto: Adn

Kde má teda chlapec nájsť mužské vzory, ktoré tak potrebuje? Pedagóg vysvetľuje, že to nie je také jednoduché. „Hoci muži sú, nie sú chlapi. Nie sú správni chlapi. Okolo seba vidíme neistých mužov, zlyhávajúcich mužov, mužov na úteku a mužov ako veľké dieťa. Keď stretnete správneho chlapa, viete, že to je on. Je to sympaťák, je silný, je pevný, niečo dobre vie, to, čo povie, tak to platí a je oporou. Ale takých nájsť je dnes problém,“ opisuje.

Je to podľa neho práve tým, že v 20. storočí ženy zapracovali na svojej mužskej stránke a výrazne sa posunuli, no muži ostali stagnovať a neposunuli sa. „Veľkou úlohou chlapov dnes je zachovať si svoju vnútornú silu, ale zároveň zapracovať na svojej empatii, cite a schopnosti priznať si, že som urobil chybu,“ vysvetlil v rozhovore pre Dobré noviny Herman.

Mala by sa teda líšiť výchova chlapcov a dievčat?

„Ako v čom,“ zamýšľa sa pedagóg. Otec ale podľa neho je predsa len v niečom nenahraditeľný, najmä vo výchove dcéry. „Otec nepriamo buduje a podporuje sebaúctu dcéry. Nepriamo tým, ako sa správa k jej mame. Otec by mal dcéru podporiť aj v oddelení od mamy. To potrebuje syn aj dcéra. V oboch prípadoch je potrebný otec. V prípade syna ale dokáže otca nahradiť aj niekto iný s veľkou autoritou. U dcéry je otec nenahraditeľný. Ona potrebuje počuť, že je krásna, šikovná, milá a to jej nemôže povedať nijaký iný chlap, pretože tam vždy bude existovať sexuálny podtón. Toto jej môže povedať len otec,“ vysvetľuje.

Otec nepriamo buduje a podporuje sebaúctu dcéry. Vytvára aj jej sebavedomie a pre dcéru je naozaj nenahraditeľný. Foto: Pexels

Zároveň pokračuje v ďalšom prípade, v ktorom podľa neho vo výchove detí otca nik nenahradí. „Otec buduje sebavedomie detí, je ako razítko,“ dodáva. Úloha otca teda spočíva najmä v budovaní sebavedomia detí a v odpájaní detí od matky. To by malo prísť približne medzi dvanástym a štrnástym rokom života dieťaťa. Ide o tzv. prechodové rituály. Tie sa líšia u oboch pohlaví a pri každom dieťati by mal otec urobiť niečo iné. O tom, čo konkrétne a ako prechodové rituály úspešne zvládnuť, porozprával Marek Herman viac v priloženom videorozhovore, kde jednoznačne povedal aj svoj názor na otcovskú dovolenku.