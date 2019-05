Dominika Pacigová

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenský film žne úspechy v zahraničí! Doma ste o ňom možno ešte ani nepočuli

Film ešte nemal ani premiéru a už žne úspech za úspechom.

BRATISLAVA 23. mája - Nový slovenský film Kto je ďalší je inšpirovaný skutočnými príbehmi zo Slovenska, Ruska a Kanady. Internet priviedol hlavných hrdinov až na hranicu života a smrti. Scenár, produkcia a réžia filmu je pod palcom Mira Drobného, ktorý je autorom viacerých úspešných projektov, ako napríklad Rytmus - sídliskový sen či Ovce.sk.

Medzinárodné ocenenia

Ešte pred tým, ako sa film dostane do slovenských kín, bol dvakrát ocenený na medzinárodných festivaloch v Minsku a Moskve. Medzi ďalšie ocenenia patria nominácie na 21. ročníku Medzinárodného festivalu v Barcelone, 12. ročníku Medzinárodného festivalu v škótskom Glasgowe, 20. ročníku Medzinárodného filmového festivalu vo francúzskom Aubagne. Ďalšie ocenenia prišli z festivalov v Bukurešti, Istanbule, Mumbai, Lagose či amerického Kentucky. "Záujem medzinárodnej odbornej verejnosti nás príjemne potešil. Na festivaloch zaujala aktuálnosť a kontroverznosť tém, autentickosť a emocionálnosť príbehov," povedal režisér Miro Drobný.

Film bude mať premiéru 22. augusta 2019. Tešiť sa môžete na skvelé obsadenie i spracovanie filmu. Vo filme hrajú Brian Caspe, Angela Nikolau, Alessia Capparelli, Anita Sonnberger, Vitaliy Raskalov, Vadim Makhorov, Richard Rikkon i Stanislav Staško.

Hudobná stránka filmu

Medzinárodný rozmer má aj hudobná stránka filmu. Skladba Voicelless pochádza od populárnej autorky Celeste Buckhingham, britský spevák Liam Adams vytvoril pre film skladbu Don´t let me fall, raperka Aless prispela skladbou Tisíc dôvodov a počuť budete aj svetoznámu speváčku a herečku Demi Lovato, ktorá poskytla jeden zo svojich hitov, a to Skyscaper.