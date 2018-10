TASR

Automobilka GROUPE PSA predĺžila exkluzívne 4PL partnerstvo s GEFCO

Automobilka GROUPE PSA predĺžila svoje exkluzívne 4PL partnerstvo s GEFCO pre značky OPEL/VAUXHALL.

— Foto: GEFCO

Courbevoie/Bratislava 22. októbra (OTS) - Predĺžením tohto partnerstva Groupe PSA opäť potvrdzuje svoju dôveru v spoločnosť GEFCO. Zákazka v hodnote 550 miliónov EUR ročne odráža výnimočné prednosti spoločnosti GEFCO v oblasti štvorstranných logistických služieb (4PL) a posilňuje vedúce postavenie spoločnosti na európskom trhu automobilovej logistiky.

Obnovená dôvera v odborné znalosti GEFCO v oblasti 4PL

Po výzve na predloženie ponuky, ktorá bola zverejnená vo februári 2018, Groupe PSA od 1. januára 2019 obnovuje zmluvu so spoločnosťou GEFCO na riadenie celého dodávateľského reťazca značiek Opel/Vauxhall na obdobie štyroch rokov. Je to dôkazom silného partnerstva medzi týmito dvoma spoločnosťami a tiež dôvery, ktorú spoločnosť Groupe PSA do spoločnosti GEFCO vkladá.

Táto zákazka pokrýva celú vstupnú a výstupnú logistiku značiek Opel/Vauxhall v Európe a v Turecku. Spoločnosť GEFCO bude distribuovať súčiastky a pohonné jednotky do montážnych závodov Opel Vauxhall od dodávateľov z celého sveta. Skupina bude tiež predajcom a dovozcom dodávať aj hotové vozidlá.

"Veľmi nás teší, že Opel/Vauxhall naďalej vnímajú GEFCO ako silného partnera. Riešenia 4PL od spoločnosti GEFCO ponúkajú v automobilovej logistike výnimočné odborné skúsenosti. Tým, že riadime všetky logistické toky Opel/Vauxhall v Európe a Turecku, náš zákazník má možnosť optimalizovať svoj dodávateľský reťazec a zamerať sa na svoju hlavnú obchodnú činnosť," vysvetľuje Antoine Redier, výkonný viceprezident GEFCO pre 4PL Solutions.

Rémi Girardon, viceprezident pre výrobu Opel Automobile GmbH povedal: „Tešíme sa na ďalšie pokračovanie nášho úspešného partnerstva so spoločnosťou GEFCO. Ich flexibilné, inovatívne a cenovo výhodné logistické procesy, ktoré sú dokonalo integrované s našimi industriálnymi operáciami, sú pre nás nenahraditeľné. Je pre nás radosťou sa spoliehať na takého výnimočného partnera akým je GEFCO.“

Integrované partnerstvo v súlade s DNA spoločnosti GEFCO

V záujme neustáleho prispôsobovania riešení podľa potrieb značiek Opel/Vauxhall, GEFCO posilní svoje tímy inžinierov v šiestich európskych krajinách, kde spoločnosť pôsobí (Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo).

Luc Nadal, CEO spoločnosti GEFCO, vysvetľuje: "Riadenie všetkých dodávateľských reťazcov Groupe PSA nám dokonale umožňuje dosahovať synergie. Spojením tokov oboch značiek môžeme udržať vysokú mieru spoľahlivosti. Náš prístup je založený na budovaní silného partnerstva, v súlade s našou kultúrou ′Infinite Proximity™' a tiež našim podpisom značky 'Partners, unlimited'."

Kľúčová výzva: optimalizácia nákladov na logistiku

Tímy GEFCO priamo na mieste sú schopné čerpať zo svojich odborných znalostí a optimalizovať dodávateľský reťazec spoločnosti Opel/Vauxhaull a zároveň vedia dosiahnuť úsporu nákladov. Aby dosiahli tento cieľ, GEFCO nadviaže na svoje skúsenosti, kreativitu a schopnosť efektívne využívať každý dostupný zdroj. Skupina tejto výzve úspešne čelí a v nasledujúcich rokoch chce ešte viac posilniť svoju spoluprácu s Opel/Vauxhaul.