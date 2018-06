TASR

Dnes o 10:33 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovensko sa zapája do medzinárodného Dňa objatí

Lokálne tímy navštívia domovy dôchodcov, charitu, nemocnice, mestské úrady a policajné stanice.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR – Henrich Mišovič

Bratislava 27. júna (TASR) – Sedemdesiat miest na Slovensku aj v zahraničí sa v stredu zapojí do medzinárodného Dňa objatí Hug Day 2018. Lokálne tímy navštívia domovy dôchodcov, charitu, nemocnice, mestské úrady a policajné stanice. TASR o tom informoval organizátor siedmeho ročníka Dňa objatí Jaroslav Dodok.

"Siedmy ročník Dňa objatí so sebou prináša niekoľko prekvapení. Tým prvým je doteraz najvyšší počet zapojených miest a zároveň aj najväčší počet dobrovoľníkov, ktorých je takmer 500. Objatia preto nebudeme rozdávať len na námestiach, ale aj na miestach, kde by to ľudia nečakali," povedal Dodok.

Objatie podľa organizátorov chýba aj v rodinách, preto mladých ľudí vyzývajú, aby nabrali odvahu a objali hneď ráno aj svojich rodičov, súrodencov či priateľov. Následne sa dobrovoľníci v mestách spoločne stretnú, aby mohli o desiatej hodine oficiálne odštartovať Deň objatí.

V mestách je pripravený špecifický program. Vo Veľkom Krtíši sa dobrovoľníci pokúsia vytvoriť živý obraz v tvare slova Hug Day, zatiaľ čo prešovskí dobrovoľníci budú rozdávať objatia v Slovenskom Červenom kríži a navštívia pracovníkov polície, mestského úradu či hasičov. Veľké hromadné objatie sa pokúsia vytvoriť v Senici, v Banskej Bystrici plánujú dobrovoľníci vytvoriť na námestí živú reťaz, v Lučenci dobrovoľníci navštívia domov sociálnych služieb a miestnu charitu a žilinskí dobrovoľníci sa vydajú do nemocnice.

"O mladých ľuďoch sa často hovorí, že sú ľahostajní k svojmu okoliu. Počas podujatia Hug Day sa však môžeme presvedčiť o opaku. Mladí ľudia sa rozhodli venovať svoj čas ľuďom, ktorí to skutočne potrebujú a na ktorých sa často zabúda. Preto aby sa s nimi podelili o svoju radosť, prejavili im vďaku, priniesli im nádej a povzbudenie," dodal Dodok.

Hug Day sa pod záštitou slovenských organizátorov koná aj v zahraničí, a to konkrétne v Belehrade, Ríme, Manchestri, na Malte či v Mexiku. Organizátorom podujatia sú lokálni organizátori, SYTEV a OZ TEAM.