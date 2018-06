Lucia ručne vyrába obkladačky inšpirované slovenským folklórom či modrotlačou. Jej prácu si každý zamiluje

Kristína Jurzová

V bežnom obchode ich nenájdete ani nekúpite. Sú totiž odrazom pravých slovenských tradícií, ktoré žiadny veľkoobchod nedokáže nahradiť.

Lucia Slížiková vyrába ručne maľované obkladačky značky Tileme. — Foto: archív Lucia Slížiková

BRATISLAVA 21. júna (Dobré noviny) – Je to priemyselný areál ako množstvo iných v Bratislave. Teda takmer. Skrýva totiž malú zašitú dielničku, ktorá prináša do tohto strohého prostredia kus života, prírody a pravej slovenskej kultúry. V ateliéri, kde sa mieša vôňa byliniek a surovej hliny, sedí Lucia Slížiková (29), ktorá sústredene pracuje.

Účtovnícke čísla vo voľnom čase vymenila za obkladačky s jedinečným tvarom, na ktoré nanáša nádhernú farebnú glazúru. Niektoré z nich vyzerajú ako sukne našich babiek, pretože pripomínajú pravú modrotlač, iné sa zas náramne ponášajú na maľované domce v Čičmanoch. Luckina značka Tileme vás prenesie do minulosti. Do čias, keď sa poctivá ručná práca naozaj ešte cenila. A vďaka nej si túto čarovnú atmosféru môžete vytvoriť aj u vás doma.

Kedy ste sa začali venovať keramike, čo všetko ste už vyrábali a prečo ste sa napokon rozhodli „zakotviť“ pri obkladačkách?

Keramike sa venujem už dlhé roky. Začínala som výrobou šperkov a misiek, ale napokon som skončila pri obkladačkách. Vždy som chcela niečo tvoriť a výroba obkladačiek v sebe spája moju vášeň pre interiérový dizajn a moju záľubu v keramike. Úplne prvé obkladačky som si vyrobila pre seba. Vykachličkovala som si s nimi svoj kávový stolík. Najprv som si výrobou obkladačiek začala privyrábať popri škole. Postupne som tomu podľahla natoľko, že som sa rozhodla vytvoriť si vlastnú značku, pod ktorou teraz tvorím a vyrábam.

Listové obkladačky. Foto: archív Tileme

A ako teda vznikol názov značky Tileme?

Názov značky mi pomohol vymyslieť môj priateľ. Ja som nevedela nič poriadne vymyslieť a dlho som sa s tým trápila. Tak som ho poprosila, či by mi s tým nepomohol. A jedného dňa prišiel s názvom Tileme, čo v doslovnom preklade z angličtiny znamená okachličkuj ma a bolo „vykachličkované“. (úsmev)

Ako prebieha proces výroby – od návrhu až po hotový produkt? Koľko práce, času stojí za jedným kusom či návrhom?

Najdôležitejší na celom procese výroby je samotný návrh. Vždy sa snažím, aby návrh čo najviac spĺňal predstavy zákazníkov.

Keď je návrh schválený, púšťam sa do výroby. Celá výroba sa začína pri surovej hline, ktorá sa vyvalká na pláty požadovanej hrúbky. Jednotlivé tvary obkladačiek vytváram pomocou na mieru vyrobených vykrajovačiek. Následne nechám hlinu vyschnúť, čo trvá niekoľko dní. Potom obkladačky začistím a vyrovnám prípadné nedokonalosti. Po tomto kroku sú obkladačky pripravené na svoj prvý horúci výpaľ. Po výpale na obkladačky nanesiem glazúru a znova putujú do pece. Po vybratí z pece sú už pripravené skrášliť domov svojho nového majiteľa.

Výroba obkladačiek s motívom rastliniek. Foto: archív Tileme

Koľko kusov dokážete teda naraz vypáliť a kde máte svoju tvorivú dielňu s pieckou?

Svoju dielničku mám v Bratislave, zašitú v jednom priemyselnom areáli. Je to malý ateliér, ktorý práve rozširujem o showroom, kde sa budú dať naživo pozrieť obkladačky, ktoré vyrábam. Čo sa týka vypaľovania, je rozdiel, či vypaľujem surovú hlinu alebo už naglazované obkladačky. Pri prvom výpale sa môžu jednotlivé kúsky navzájom dotýkať, takže keď ich naukladám na seba, zmestí sa ich tam aj pár stoviek. Keď idú obkladačky do pece druhýkrát, majú už na sebe vrstvu farebnej glazúry, a preto sa musia starostlivo poukladať vedľa seba tak, aby sa nedotýkali. Inak by sa k sebe popriliepali. Takže pri druhom výpale ich ide do pece už menej. Jeden výpal trvá v priemere dvanásť hodín, no kým sa pec ochladí a môže sa otvoriť, trvá to ďalších dvanásť hodín.

Obkladačky s motívom modrotlače. Foto: archív Tileme

Odkiaľ čerpáte inšpiráciu pri zdobení?

Inšpiráciu čerpám hlavne z prírody. Rada do obkladačiek odtláčam rôzne bylinky, kvetinky, listy či drevá. Všetko, čo má zaujímavú štruktúru. Vtedy vznikajú naozaj jedinečné a nenapodobiteľné kúsky. Výbornou inšpiráciou je aj náš slovenský folklór, ktorý ma inšpiroval napríklad k vytvoreniu obkladačiek s čičmianskymi vzormi alebo k modrotlačovej sérii. Niekedy ma zaujme nejaká farebná kombinácia alebo vzor a inšpirácia je na svete.

Lucka vo svojom vysnívanom svete. Foto: archív Tileme

Vyrábate obklady aj na zákazku podľa želaní konkrétneho klienta?

Áno, a práve toto je podstata ručne robených obkladačiek. Ponuka v bežných reťazcoch je limitujúca. Tu sa však fantázii medze nekladú. Všetko vyrábam na mieru podľa želania klienta. Na výber je veľké množstvo krásnych farieb, vzorov, tvarov a veľkostí. Klient môže rozhodovať dokonca aj o takých veciach, či chce zaoblené alebo rovné hrany. Ak sa dáva obklad medzi nejaký klasický, priemyselne vyrábaný, tak obkladačky prispôsobím aj veľkostne, aby to pekne zapadlo medzi ostatné obkladačky. Vyrobiť sa dajú podľa želania do posledných detailov. Niektorí klienti majú jasnú predstavu o tom, ako by mali obkladačky vyzerať. Niektorí chcú len pozmeniť farbu alebo veľkosť, ale sú aj takí, ktorí sa nevedia rozhodnúť alebo nemajú vôbec žiadnu predstavu. Vtedy klientom poradím a pomôžem. Dizajn vymyslíme spoločne.

Aké trendy v tejto oblasti momentálne najviac „fičia“?

Najviac „fičia“ asi prírodné motívy, hlavne motívy listov a kvetín. Obľube sa tešia aj rôzne zaujímavé tvary obkladačiek, ako napríklad rybie šupiny, šesťuholníky a tiež diamanty, ktoré sa dajú rôzne vyskladať a vzniknú tak zaujímavé obrazce a vzory. Čo sa týka farieb, obľúbené sú určite pastelové farby, výraznejšie farby ako tyrkysová, petrolejová, ale aj prírodné neutrálne tóny. Veľmi obľúbené sú aj obkladačky s ľudovými motívmi, ako je modrotlač alebo čičmianske vzory.

Obkladačky s čičmianskymi vzormi. Foto: archív Tileme

Do akých miestností sú obklady vhodné a dajú sa použiť aj na podlahu? A mali ste už aj zákazku, že by ste spravili napríklad celú kúpeľňu alebo si chcú ľudia skôr dopĺňať bežné obklady?

Obkladačky vypaľujem na veľmi vysokej teplote, čo zaručuje ich kvalitné úžitkové vlastnosti. Vďaka tomu sa dajú použiť v interiéri, exteriéri, kuchyni alebo aj v kúpeľni. Prioritne sú určené na steny, ale určite by sa dali použiť aj na podlahu.

Väčšinou si ľudia obkladačkami dopĺňajú len bežné obklady tak, aby si ich trochu ozvláštnili a aby im dodali šmrnc. Prípadne si s nimi farebne zladia interiér. Sú však aj takí, ktorí majú záujem napríklad o celú kuchyňu. Momentálne jednu takú dokončujem. Bude to taká elegantná kombinácia modrých a bielych obkladačiek. Už sa teším na výsledok.

Mozaika s motívom pšenice. Foto: archív Tileme

Kupujú si vaše obklady aj ľudia do panelákov alebo skôr do domov či na chaty?

Myslím, že sa to nedá jednoznačne určiť. Na chaty a do domov ľudia preferujú skôr ľudové motívy a obkladačky s ornamentami či s prírodnými motívmi. Do bytov preferujú zase niečo jednoduchšie a modernejšie. Väčšinou jednofarebné, prípadne rôzne zaujímavé farebné kombinácie.

V čom spočíva výhoda vašich obkladov v porovnaní s tými z veľkoobchodov? Na čo by mal zákazník pri výbere dbať a na čo by si mal dať pozor?

Najväčšia výhoda je v ich samotnom výzore a v možnosti prispôsobiť si ich svojim predstavám. Krása ručne robených obkladačiek totiž spočíva v ich rozmanitosti. Každá je iná, a to zvýrazňuje ich jedinečnosť.

Všetko však vyrábam na mieru, takže nemám skoro žiadne skladové zásoby. Pri výrobe prechádzajú obkladačky technologickými procesmi, ktoré nemožno urýchliť. Jedným z týchto procesov je napríklad sušenie hliny, ktoré trvá aj niekoľko dní. Treba preto dať pozor na dlhšiu dodaciu dobu, ktorá býva obvykle štyri až päť týždňov a obkladačky objednať v dostatočnom predstihu.

Obkladačky sú vodeodolné, oteruvzdorné a ľahko sa udržiavajú. Na výrobu používam iba kvalitné materiály, takže obkladačky vydržia aj test času. Majú rovnakú trvanlivosť ako klasické obklady. Ak sa však niekomu časom nejaký kúsok predsa len otlčie, nie je problém vyrobiť obkladačku nanovo.

Obkladačky v tvare diamantov, kombinácia čienej, bielej a šedej, vyskladaná do 3D efektu. Foto: archív Tileme

Dokážu ľudia vôbec takúto náročnú prácu oceniť?

Mám pocit, že aj áno. Sú ľudia, ktorí vedia oceniť, koľko je za tým práce a úsilia. Samozrejme, tým, že sa ide o ručnú výrobu, odzrkadľuje sa to aj na cene. Na druhej strane, každý kus je originálny a jedinečný kúsok prispôsobený zákazníkovým predstavám.

Keďže ide o hand made tvorbu, ako sa treba o takýto materiál starať, aby nám čo najdlhšie vydržal?

Údržba je veľmi jednoduchá a nenáročná. O obkladačky sa netreba nijako zvlášť starať. Stačí sa len pri čistení vyhýbať agresívnym čistiacim prostriedkom a chemikáliám.

Tyrkysová mozaika s prírodným detailom. Foto: archív Tileme

Taká osobná otázka, ale našli by sme vaše obklady aj u vás doma?

Bohužiaľ, zatiaľ bývam v prenájme, takže som nemala možnosť vykachličkovať si svoje vlastné bývanie. Raz keď budem vo svojom, určite si vymyslím niečo originálne do kuchyne aj kúpeľne.

A ešte taká otázočka na záver, aké sú vaše plány do budúcnosti?

Stále sa chcem zlepšovať a napredovať. Určite chcem rozšíriť ponuku o ďalšie tvary, vzory a dizajny. Rada by som výrobu rozšírila aj o rôzne interiérové doplnky, ktoré budú pekne ladiť s ručne robenými obkladačkami.