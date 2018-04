Dobré noviny

Dvaja bratia postavili loďku, ktorú poslali na plavbu okolo sveta. Jej cestu naprieč Atlantikom sleduje celý svet

Dvaja bratia si postavili pirátsku loď, ktorú vyslali na dobrodružnú plavbu okolo sveta.

— Foto: Koláž DN/Facebook/The days are just packed

EDINBURGH 27. apríla - Dvaja škótski bratia Ollie (8) a Harry (5) Fergusonoví si pred rokom postavili svoju vlastnú pirátsku loď. Malá hračkárska loďka, ktorá dostala názov Playmobil však rok po svojom vzniku zažíva dobrodružstvá, o akých sa snívalo asi len málokomu. Podarilo sa jej totiž prekonať Atlantik.

Pirátsku loďku Playmobil vypustili do mora bratia v minulom roku v máji. Odvtedy preplávala okolo pobrežia Guayany a v najbližších dňoch možno dorazí až do vzdialeného Karibiku.

Ollie a Harry vypúšťajú svoj Playmobil na plavbu okolo sveta. Foto: Repro foto The Sun

Zo Škótska až do Karibiku

Ollie a Harry žijú v škótskom meste Turriff. Práve pred rokom v ich hlávkach skrsla myšlienka, že by chceli postaviť loď, ktorú vyplavia na cestu okolo sveta. Vďaka rodičom, ktorí im pri stavbe loďky pomohli, následne Playmobil testovali v bazéne. Po úspešných testoch pirátsku loď vypustili do mora. Odvtedy aj vďaka cudzincom, ktorých počas svojej plavby stretne, putuje a pláva stále ďalej a ďalej.

Mladí konštruktéri totiž nezabudli na loďku pridať aj správu, ktorá nabáda každého, kto sa s loďkou na jej plavbách stretne, aby dal chlapcom vedieť, ako sa ich Playmobilu darí a kde sa práve nachádza. „Milí ľudia zo Švédska, Nórska a Dánska nám poslali niekoľko fotografií. A potom loďku znova vpustili do mora,“ vyjadril sa pre BBC Ollie, „tiež nás informovali o tom, v akom stave loď bola a kde ju našli.“

Práve v Severnom mori Playmobil stretol na svojej plavbe nórsku plachetnicu. Jej posádka sa rozhodla, že pirátskemu Playmobilu pomôže a zobrala ho so sebou do Afriky, kde Playmobil opäť vypustili do otvoreného mora. Aby sa plavil ďalej až do Ameriky. Nórski námorníci zároveň umiestnili na pirátsku loď od malých konštruktérov GPS zariadenie, vďaka ktorému teraz chlapci už presne vedia, kde sa ich výtvor nachádza.

V nasledujúcich dňoch sa očakáva, že dosiahne svoj vysnený cieľ, ktorým je práve Karibik. Jej dobrodružstvá môzete sledovať aj vy na Facebookovej stránke, ktorá pravidelne obsahuje nové informácie o ceste pirátskeho Playmobilu.