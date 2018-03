TASR

Dnes o 11:43 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní MetLife spúšťa už tretí ročník vzdelávania detí na Slovensku

Program JA Základy podnikania je voľno-časový vzdelávací program pre piaty a šiesty ročník základných škôl, realizovaný hravou formou.

Bratislava 28. marca (OTS) - Dobrovoľníci zo spoločnosti MetLife v spolupráci s neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko spúšťajú v poradí už tretí ročník vzdelávania detí na základných školách. Hlavnou témou tohto vzdelávania v školskom roku 2017/2018 bude opäť finančná gramotnosť, ktorá je stále viac a viac žiadaná.

Program JA Základy podnikania je voľno-časový vzdelávací program pre piaty a šiesty ročník základných škôl. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania. Predpokladá sa, že do programu, ktorý trvá približne päť až sedem týždňov, sa v tomto školskom roku zapojí približne sto dobrovoľníkov. Tí hravou formou oboznámia zhruba 2200 detí z takmer 120 tried na 70 základných školách na Slovensku so svetom financií a základnými pojmami finančnej gramotnosti. Počas tohto obdobia si deti vyskúšajú teóriu prepojenú s praktickým svetom ekonomiky, obchodu a financií. Témy budú opäť náročné, avšak jednoduchý a hravý spôsob podania vďaka mentorom priamo z praxe ich robí zaujímavými a dostupnými.

Počas predchádzajúcich dvoch ročníkov sa prostredníctvom tohto programu takmer 5000 detí dozvedelo základné informácie o peniazoch, založení a organizácii firmy, manažmente, výrobe a marketingu. Žiaci si mali možnosť na vlastnej koži si vyskúšať pohovor do zamestnania, hrali sa na kusovú výrobu a výrobnú linku. Zároveň prenikli aj do tajov marketingu. Deťom svoje skúsenosti vtedy odovzdalo 65 dobrovoľníkov zo spoločnosti MetLife a to v 230 triedach. Príchodom MetLife na Slovensko sa poisťovňa stále viac angažuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktorá je súčasťou globálnej stratégie MetLife. A vďaka tejto poisťovni sa vzdelávací program úspešne realizuje už tretí rok.

