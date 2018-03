TASR

Dnes o 13:01 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Bratislave otvorili prvé Centrum pre deti s poruchami sluchu

Na Slovensku má jedno z 1000 narodených detí ťažkú a dve až štyri deti stredne ťažkú poruchu sluchu.

V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave otvorili prvé Centrum pre deti s poruchami sluchu na Slovensku. Centrum je súčasťou Detskej otorinolaryngologickej kliniky (DORLK) Lekárskej fakulty Univerzity komenského a NÚDCH. Na snímke miestnosť Vizuálne podporovanej audiometrie (VRA), 2. marca 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 2. marca (TASR) - Prvé slovenské Centrum pre deti s poruchami sluchu v piatok otvorili v bratislavskom Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH). Detskí pacienti v ňom nájdu diagnostiku aj liečbu na európskej úrovni pod jednou strechou.

"Týmto centrom sa podarilo v rámci adekvátneho prístrojového a personálneho vybavenia dať našim deťom to, čo tu chýbalo," vyhlásil na piatkovom otvorení generálny riaditeľ NÚDCH Ladislav Kužela. "Na jednom mieste tu máme multidiciplinárny tím, ktorý poskytuje komplexnú diagnostiku a komplexnú liečbu," doplnil.

Nové centrum potešilo aj rodičov. "Ako mnohí rodičia sme neboli tak celkom spokojní s tým, čo sme videli u nás, tak sme išli do zahraničia," hovorí František Majtán, rodič malého pacienta Centra. "Teraz však podobné pracovisko, ako je napríklad v Brne, vzniklo v Bratislave," konštatuje a dodáva, že ho bude odporúčať aj iným rodičom. Na rozdiel od zahraničia totiž liečbu pokrýva zdravotné poistenie.





"Poruchy sluchu môžu u niektorých jedincov znamenať až vyradenie z bežného života," vysvetľuje Kužela. Ak by deti nedostali dostatočnú starostlivosť, hrozila by im hluchonemota, pretože by sa nenaučili rozprávať. "Keď však tieto poruchy dokážeme správne a včas zachytiť, a to u nás sa bude diať, šanca na vyliečenie bez chirurgického zákroku je viac ako 60-percentná," dopĺňa riaditeľ.

Na Slovensku má podľa neho jedno z 1000 narodených detí ťažkú a dve až štyri deti stredne ťažkú poruchu sluchu. "Ročne teda hovoríme o 220 deťoch, čo nie je málo," dopĺňa.