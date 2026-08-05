Vedci prekvapili: Zmrzlina počas horúčav nie je najlepšia voľba. Týchto 5 jedál vás ochladí oveľa lepšie
Číslo tri vás prekvapí.
Leto prináša nielen dlhé dni a slnko, ale aj tropické horúčavy, počas ktorých telo stráca veľké množstvo vody a minerálov. Mnohí si myslia, že najlepšou záchranou je zmrzlina alebo ľadový nápoj. Odborníci však upozorňujú, že existujú potraviny, ktoré organizmus osviežia účinnejšie a zároveň mu pomôžu lepšie zvládať vysoké teploty.
Prečo zmrzlina nefunguje?
Hoci zmrzlina počas horúčav prináša okamžitý pocit ochladenia, podľa odborníkov ide len o krátkodobý efekt. „Samotný rozdiel teplôt vyvolá pocit ochladenia. Keď však telo začne zmrzlinu tráviť, opäť sa začnete zahrievať. Tuk sa trávi pomaly a jeho spracovanie si vyžaduje viac energie. Kedykoľvek telo vydáva viac energie, produkuje aj viac tepla,“ vysvetlil potravinársky vedec Barry Swanson pre The Telegraph.
„Počas vlny horúčav môže správne stravovanie podporiť energiu, hydratáciu a výrazne ovplyvniť, ako sa cítite,“ pridala sa do debaty odborníčka na výživu a zdravie čriev Farzanah Nasserová. Práve preto odporúča zaradiť do jedálnička potraviny s vysokým obsahom vody, minerálov a ľahko stráviteľných bielkovín. Spolu s Barrym Swansonom z Washingtonskej štátnej univerzity prezradili päť jedál, ktoré podľa nich pomáhajú zvládnuť tropické dni lepšie než zmrzlina.
5. Šalát z cíceru, quinoy a paradajok
Počas horúčav telo stráca nielen vodu, ale aj dôležité minerály, najmä draslík a horčík. Práve preto Farzanah Nasserová odporúča pripraviť si studený šalát z cíceru, quinoy alebo šošovice, doplnený uhorkou, paradajkami a listovou zeleninou.
Ak chcete jedlo ešte viac obohatiť o minerály, môžete pridať aj avokádo. „Pre ľudí, ktorí trpia kŕčmi v nohách, je horčík veľmi užitočný,“ spomínala Nasserová pre The Telegraph. Citrónová šťava s morskou soľou a olivovým olejom podľa nej zároveň doplní ďalšie minerály a šalát príjemne osvieži.
4. Kefírový nápoj so štipkou soli
Namiesto drahých iontových nápojov odporúča jednoduchý domáci recept inšpirovaný indickým nápojom lassi. „Do pohára dajte lyžicu jogurtu alebo štvrť hrnčeka kefíru, dolejte vodou a pridajte štipku soli. Je to príjemne osviežujúce a zároveň prospieva črevám,“ poradila Nasserová.
Fermentované mliečne výrobky podľa nej dopĺňajú tekutiny, elektrolyty aj prospešné probiotické kultúry, ktoré podporujú trávenie.