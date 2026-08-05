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Vedci prekvapili: Zmrzlina počas horúčav nie je najlepšia voľba. Týchto 5 jedál vás ochladí oveľa lepšie
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Vedci prekvapili: Zmrzlina počas horúčav nie je najlepšia voľba. Týchto 5 jedál vás ochladí oveľa lepšie

Číslo tri vás prekvapí.

Leto prináša nielen dlhé dni a slnko, ale aj tropické horúčavy, počas ktorých telo stráca veľké množstvo vody a minerálov. Mnohí si myslia, že najlepšou záchranou je zmrzlina alebo ľadový nápoj. Odborníci však upozorňujú, že existujú potraviny, ktoré organizmus osviežia účinnejšie a zároveň mu pomôžu lepšie zvládať vysoké teploty.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Chat GPT/Dobré noviny

Prečo zmrzlina nefunguje?

Hoci zmrzlina počas horúčav prináša okamžitý pocit ochladenia, podľa odborníkov ide len o krátkodobý efekt. „Samotný rozdiel teplôt vyvolá pocit ochladenia. Keď však telo začne zmrzlinu tráviť, opäť sa začnete zahrievať. Tuk sa trávi pomaly a jeho spracovanie si vyžaduje viac energie. Kedykoľvek telo vydáva viac energie, produkuje aj viac tepla,“ vysvetlil potravinársky vedec Barry Swanson pre The Telegraph.

Ilustračné fotografie.
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„Počas vlny horúčav môže správne stravovanie podporiť energiu, hydratáciu a výrazne ovplyvniť, ako sa cítite,“ pridala sa do debaty odborníčka na výživu a zdravie čriev Farzanah Nasserová. Práve preto odporúča zaradiť do jedálnička potraviny s vysokým obsahom vody, minerálov a ľahko stráviteľných bielkovín. Spolu s Barrym Swansonom z Washingtonskej štátnej univerzity prezradili päť jedál, ktoré podľa nich pomáhajú zvládnuť tropické dni lepšie než zmrzlina.

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Príspevok používateľa Farzanah | Nutrition & Functional Medicine IFMCP (@farzanahnasser_nutrition)
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5. Šalát z cíceru, quinoy a paradajok

Počas horúčav telo stráca nielen vodu, ale aj dôležité minerály, najmä draslík a horčík. Práve preto Farzanah Nasserová odporúča pripraviť si studený šalát z cíceru, quinoy alebo šošovice, doplnený uhorkou, paradajkami a listovou zeleninou.

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Ak chcete jedlo ešte viac obohatiť o minerály, môžete pridať aj avokádo. „Pre ľudí, ktorí trpia kŕčmi v nohách, je horčík veľmi užitočný,“ spomínala Nasserová pre The Telegraph. Citrónová šťava s morskou soľou a olivovým olejom podľa nej zároveň doplní ďalšie minerály a šalát príjemne osvieži.

Foto: Magnific

4. Kefírový nápoj so štipkou soli

Namiesto drahých iontových nápojov odporúča jednoduchý domáci recept inšpirovaný indickým nápojom lassi. „Do pohára dajte lyžicu jogurtu alebo štvrť hrnčeka kefíru, dolejte vodou a pridajte štipku soli. Je to príjemne osviežujúce a zároveň prospieva črevám,“ poradila Nasserová.

Ilustračné obrázky.
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Fermentované mliečne výrobky podľa nej dopĺňajú tekutiny, elektrolyty aj prospešné probiotické kultúry, ktoré podporujú trávenie.

3. Pikantné jedlá

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