Umieraš, musíš byť na vozíku, tvrdila jej roky matka. Dcéra našla ten najhorší spôsob, ako sa oslobodiť
Mladá žena zažila skutočnú slobodu až po tridsiatke.
Od útleho detstva si pamätala iba nemocnice a návštevy lekárov. O svete toho veľa nevedela, odjakživa žila v myšlienke, že je vážne chorá a aj keby sa skúsila postaviť na nohy, mohla by si ublížiť. Gypsy Rose žila vo väzení svoje matky, ktorá bola chorobne presvedčená o tom, že jej dcéra má vážne zdravotné problémy.
Nemohla chodiť do školy, stretávať sa s inými deťmi, obmedzený kontakt mala aj s otcom. A aj keď sa v dospelosti pokúsila od mamy odpútať, nešlo to. Jedinú cestu vykúpenia napokon našla v úplne najhoršej možnosti, kvôli ktorej napokon skončila vo väzení.
Problémy od narodenia
Gypsyna mama Dee Dee otehotnela mladá, jej partner a otec dieťaťa mal v tom čase len 17 rokov. A hoci sa zosobášili, aby bolo všetko s kostolným poriadkom, manželstvo sa pár mesiacov na to rozpadlo. Dee Dee pracovala ako zdravotná sestra a už skoro po narodení Gypsy začala hovoriť o tom, že jej bábätko je choré.
Tvrdila, že má problémy so spánkom a epilepsiu a od tohto momentu začali ďalšie diagnózy len pribúdať. „Pri každej návšteve tam bola stále pri mne, nikdy sa mi to nepáčilo, ale Dee Dee bola taká dominantná," spomínal po rokoch Gypsyn otec Rod.
Vo všetkom, čo sa týkalo zdravotného stavu ich dcéry, jej plne dôveroval. Bola predsa zdravotnou sestrou, nevidel dôvod domnievať sa, že nehovorí pravdu. V jednej domácnosti už nežili a aj kontakt bol čoraz zriedkavejší. Keď mala Gypsy asi osem rokov, oznámila mu, že ich dcéra má leukémiu, je ochrnutá a navyše trpí svalovou dystrofiou.
Odvtedy bola na invalidnom vozíčku a kŕmila ju sondou. „Povedal som jej, že je najlepšou mamou, že ja by som starostlivosť o tak ťažko choré dieťa nezvládol. Keď máte choré dieťa, staráte sa 24 hodín v kuse sedem dní v týždni, vždy som ju chválil za všetko," spomínal.
Lieky a zákroky boli ozajstné
Gypsy denne užívala množstvo liekov na diagnózy, ktoré v skutočnosti nemala. Mama jej holila hlavu s tým, že má rakovinu a vlasy by jej aj tak vypadali. Z toho dôvodu ju po krátkom čase v škole vzala a učila doma. Na oko robila všetko pre jej zdravie a bezpečie.
Zo všetkých diagnóz, o ktorých si myslela, že má, napokon platil len zhoršený zrak. Gypsy celý čas vedela, že chodiť vie, ale mama ju presvedčila, že musí zostať na invalidnom vozíku. „Bola som dieťa a vzhliadala som k nej, verila som, že vie najlepšie, čo je pre mňa dobré a nespochybňovala som to. Teraz je mi z toho smutno, keď si predstavím, že som mohla žiť ako normálny človek a chodiť sa bicyklovať či na korčule, nikdy som nič z toho nerobila," povedala Gypsy Rose v dokumente 20/20.
Mama jej dokonca sfalšovala aj rodný list, aby si myslela, že je mladšia, než v skutočnosti je. Za svoje detstvo podstúpila niekoľko operácií žalúdka, očí a dokonca jej odstránili aj slinné žľazy - všetko kvôli diagnózam, ktoré nikdy nemala. Mama jej pred návštevou lekára namazala ďasná prostriedkom na ich znecitlivenie, kvôli čomu začala neúmerne slintať. Lekárov potom presvedčila, že jediným riešením je odstrániť slinné žľazy.
Tento zákrok jej robí problémy dodnes, keďže sa jej skazili takmer všetky zuby. „Boli choroby, o ktorých som vedela, že ich nemám. Napríklad, že viem jesť a nepotrebujem sondu. Ale na druhej strane som mame verila, že mám leukémiu, veď som brala množstvo liekov," opisuje. Pri každej návšteve lekára mala zákaz hovoriť, všetky lekárske správy boli písané v duchu, čo o problémoch dcéry tvrdí jej matka. Gypsy v priebehu rokov liečilo až 150 rôznych špecialistov.