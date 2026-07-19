Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Umieraš, musíš byť na vozíku, tvrdila jej roky matka. Dcéra našla ten najhorší spôsob, ako sa oslobodiť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Spravil vám labuť z uteráku? Ste ľahká obeť. Slovenka Katka varuje pred dovolenkovými vzťahmi s Arabmi

Našli ju zviazanú a zavraždenú, on ju nesmel ísť hľadať. Priateľ Ľudmily Cervanovej po 50 rokoch prehovoril

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Dovolenkári húfne opúšťajú stredomorské krajiny a sťahujú sa inam. Tu je nám oveľa lepšie, hodnotia

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

Veľká búrková MAPA: Počasie začne vyčíňať v týchto okresoch. Pridá sa k nemu aj ďalšie nebezpečenstvo

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Dovolenkári húfne opúšťajú stredomorské krajiny a sťahujú sa inam. Tu je nám oveľa lepšie, hodnotia

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

Našli ju zviazanú a zavraždenú, on ju nesmel ísť hľadať. Priateľ Ľudmily Cervanovej po 50 rokoch prehovoril

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Umieraš, musíš byť na vozíku, tvrdila jej roky matka. Dcéra našla ten najhorší spôsob, ako sa oslobodiť

Mladá žena zažila skutočnú slobodu až po tridsiatke. 

Od útleho detstva si pamätala iba nemocnice a návštevy lekárov. O svete toho veľa nevedela, odjakživa žila v myšlienke, že je vážne chorá a aj keby sa skúsila postaviť na nohy, mohla by si ublížiť. Gypsy Rose žila vo väzení svoje matky, ktorá bola chorobne presvedčená o tom, že jej dcéra má vážne zdravotné problémy.

Nemohla chodiť do školy, stretávať sa s inými deťmi, obmedzený kontakt mala aj s otcom. A aj keď sa v dospelosti pokúsila od mamy odpútať, nešlo to. Jedinú cestu vykúpenia napokon našla v úplne najhoršej možnosti, kvôli ktorej napokon skončila vo väzení.

Problémy od narodenia

Gypsyna mama Dee Dee otehotnela mladá, jej partner a otec dieťaťa mal v tom čase len 17 rokov. A hoci sa zosobášili, aby bolo všetko s kostolným poriadkom, manželstvo sa pár mesiacov na to rozpadlo. Dee Dee pracovala ako zdravotná sestra a už skoro po narodení Gypsy začala hovoriť o tom, že jej bábätko je choré.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1000761525965217&set=g.3753906841601473

Tvrdila, že má problémy so spánkom a epilepsiu a od tohto momentu začali ďalšie diagnózy len pribúdať. „Pri každej návšteve tam bola stále pri mne, nikdy sa mi to nepáčilo, ale Dee Dee bola taká dominantná," spomínal po rokoch Gypsyn otec Rod.

Vo všetkom, čo sa týkalo zdravotného stavu ich dcéry, jej plne dôveroval. Bola predsa zdravotnou sestrou, nevidel dôvod domnievať sa, že nehovorí pravdu. V jednej domácnosti už nežili a aj kontakt bol čoraz zriedkavejší. Keď mala Gypsy asi osem rokov, oznámila mu, že ich dcéra má leukémiu, je ochrnutá a navyše trpí svalovou dystrofiou.

Odvtedy bola na invalidnom vozíčku a kŕmila ju sondou. „Povedal som jej, že je najlepšou mamou, že ja by som starostlivosť o tak ťažko choré dieťa nezvládol. Keď máte choré dieťa, staráte sa 24 hodín v kuse sedem dní v týždni, vždy som ju chválil za všetko," spomínal.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=999744332733603&set=g.3753906841601473

Lieky a zákroky boli ozajstné

Gypsy denne užívala množstvo liekov na diagnózy, ktoré v skutočnosti nemala. Mama jej holila hlavu s tým, že má rakovinu a vlasy by jej aj tak vypadali. Z toho dôvodu ju po krátkom čase v škole vzala a učila doma. Na oko robila všetko pre jej zdravie a bezpečie.

Zo všetkých diagnóz, o ktorých si myslela, že má, napokon platil len zhoršený zrak. Gypsy celý čas vedela, že chodiť vie, ale mama ju presvedčila, že musí zostať na invalidnom vozíku. „Bola som dieťa a vzhliadala som k nej, verila som, že vie najlepšie, čo je pre mňa dobré a nespochybňovala som to. Teraz je mi z toho smutno, keď si predstavím, že som mohla žiť ako normálny človek a chodiť sa bicyklovať či na korčule, nikdy som nič z toho nerobila," povedala Gypsy Rose v dokumente 20/20.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1698382311338276&set=g.3753906841601473

Mama jej dokonca sfalšovala aj rodný list, aby si myslela, že je mladšia, než v skutočnosti je. Za svoje detstvo podstúpila niekoľko operácií žalúdka, očí a dokonca jej odstránili aj slinné žľazy - všetko kvôli diagnózam, ktoré nikdy nemala. Mama jej pred návštevou lekára namazala ďasná prostriedkom na ich znecitlivenie, kvôli čomu začala neúmerne slintať. Lekárov potom presvedčila, že jediným riešením je odstrániť slinné žľazy.

Tento zákrok jej robí problémy dodnes, keďže sa jej skazili takmer všetky zuby. „Boli choroby, o ktorých som vedela, že ich nemám. Napríklad, že viem jesť a nepotrebujem sondu. Ale na druhej strane som mame verila, že mám leukémiu, veď som brala množstvo liekov," opisuje. Pri každej návšteve lekára mala zákaz hovoriť, všetky lekárske správy boli písané v duchu, čo o problémoch dcéry tvrdí jej matka. Gypsy v priebehu rokov liečilo až 150 rôznych špecialistov.

Lekári to tušili

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Koncom júla číha na vaše paradajky veľká hrozba. Známy záhradník vie, ako pred ňou ochrániť celú úrodu

Koncom júla číha na vaše paradajky veľká hrozba. Známy záhradník vie, ako pred ňou ochrániť celú úrodu

Kuchyňa žiari čistotou aj o polnoci: 19 neoceniteľných trikov, ktoré si poriadia aj s touto najhoršou špinou a mastnotou!

Kuchyňa žiari čistotou aj o polnoci: 19 neoceniteľných trikov, ktoré si poriadia aj s touto najhoršou špinou a mastnotou!

Má vaša orchidea dlhé vzdušné korene? TOTO musíte urobiť, aby znovu RÝCHLO zakvitla!

Má vaša orchidea dlhé vzdušné korene? TOTO musíte urobiť, aby znovu RÝCHLO zakvitla!

Ocot ani neberte do ruky, toto je skutočná mágia: Kto pozná trik s 1 balíkom droždia, ten už nerieši drhnutie ani ani drahú chémiu z obchodu!

Ocot ani neberte do ruky, toto je skutočná mágia: Kto pozná trik s 1 balíkom droždia, ten už nerieši drhnutie ani ani drahú chémiu z obchodu!

Plný hrniec

Málokto pozná túto BOUNTY tortu na plechu: Pripravíte ju rýchlo a hlavne BEZ PEČENIA!

Málokto pozná túto BOUNTY tortu na plechu: Pripravíte ju rýchlo a hlavne BEZ PEČENIA!

Domáce Salko za pár drobných: Na nerozoznanie od originálu!

Domáce Salko za pár drobných: Na nerozoznanie od originálu!

Cuketová zmes na zimu: Výborný domáci základ na hrianky, cestoviny aj mäso!

Cuketová zmes na zimu: Výborný domáci základ na hrianky, cestoviny aj mäso!

Takúto KAPUSTU vedia len rodiny na ZÁHORÍ: Kto ochutná, tomu sa ostatné recepty zdajú mdlé a bez chuti – netreba ani mäso!

Takúto KAPUSTU vedia len rodiny na ZÁHORÍ: Kto ochutná, tomu sa ostatné recepty zdajú mdlé a bez chuti – netreba ani mäso!

Zdravé tipy

Hluchavka purpurová: Nenápadná bylinka plná cenných látok, ktorú mnohí považujú za obyčajnú burinu!

Hluchavka purpurová: Nenápadná bylinka plná cenných látok, ktorú mnohí považujú za obyčajnú burinu!

Trik s ALOBALOM, ktorý vás zbaví nepríjemných bolestí po celom tele: Málokto ho pozná!

Trik s ALOBALOM, ktorý vás zbaví nepríjemných bolestí po celom tele: Málokto ho pozná!

Kvapnite si na tvár každý deň TOTO a zmiznú vrásky, začervenanie aj tmavé škvrtny: Drahá kozmetika sa na to nechytá!

Kvapnite si na tvár každý deň TOTO a zmiznú vrásky, začervenanie aj tmavé škvrtny: Drahá kozmetika sa na to nechytá!

Tento KVET by mala poznať každá žena, učila ma starká: Netreba ju sušiť, takto vás bude liečiť celý rok a je to na nezaplatenie!

Tento KVET by mala poznať každá žena, učila ma starká: Netreba ju sušiť, takto vás bude liečiť celý rok a je to na nezaplatenie!

Už ste čítali?

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.