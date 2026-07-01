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Záchranár radí, ako sa v búrke ochrániť proti blesku: Pozor na pevnú linku, rúry, playstation aj betón
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Záchranár radí, ako sa v búrke ochrániť proti blesku: Pozor na pevnú linku, rúry, playstation aj betón

— Foto: Freepik.com, vecstock, freepik

Každé leto zabije blesk človeka, pritom úplne zbytočne. Stačilo by totiž len vedieť, ako sa počas búrky správať, hovorí záchranár.

Búrka väčšinou príde nečakane a zastihne vás kdekoľvek a pri akejkoľvek činnosti. V dôsledku búrok, no najmä ich nebezpečného sprievodného javu, ktorými sú blesky, však každé leto zahynie minimálne jeden človek. Vyhasnutie ľudského života je pritom zbytočné, stačilo by totiž, keby sa ľudia počas búrok prispôsobili svoje správanie. 

Čo teda robiť počas búrok, aby vás nezabil blesk, kam sa ukryť a čomu sa vyvarovať, v rozhovore pre Nový Čas poradil záchranár Samuel Hruškovic a užitočné tipy prináša aj Národná agentúra verejného zdravotníctva Spojených štátov - Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb.

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Na Slovensku býva za rok v priemere približne 25 až 35 búrkových dní a spravidla najčastejšie je to v mesiacoch jún a júl. „Ľudia by mali v tomto období sledovať predpoveď počasia a v prípade, že je hlásená búrka, ostať doma. Nikto vám totiž dopredu nepovie, kde a kedy blesk udrie,“ hovorí záchranár Samuel Hruškovic s tým, že opatrní by ste však mali byť aj doma či vo vnútri akejkoľvek budovy a uistiť sa, že máte zatvorené všetky okná aj dvere. „Riziko je aj telefonovať cez pevnú linku,“ upozorňuje ďalej.

Ak sa nachádzate v interiéri, treba dodržiavať tieto veci:

Vyhýbajte sa vode

  • Počas búrky sa nekúpte, nesprchujte, neumývajte riad ani sa inak nedotýkajte vody, pretože blesk môže prejsť cez potrubie budovy.
  • Riziko úderu blesku cez potrubie môže byť menšie pri plastových rúrach ako pri kovových. Počas búrky je však najlepšie vyhnúť sa akémukoľvek kontaktu s potrubím a tečúcou vodou, aby ste znížili riziko zásahu bleskom.
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Nedotýkajte sa elektronických zariadení

  • Blesk môže prechádzať elektrickými systémami, systémami prijímania rádia a televízie a akýmikoľvek kovovými drôtmi alebo tyčami v betónových stenách alebo podlahách.
  • Nepoužívajte nič, čo je pripojené k elektrickej zásuvke, ako sú počítače, notebooky, herné konzoly, práčky, sušičky alebo sporáky.
  • Vybavte si dom prepäťovými ochranami, aby ste ochránili svoje spotrebiče.

Vyhýbajte sa oknám, dverám, verandám a betónu

  • Držte sa ďalej od okien a dverí a vyhýbajte sa verandám.
  • Počas búrky neležte na betónových podlahách ani sa neopierajte o betónové steny. Blesk sa môže preniesť cez akékoľvek kovové drôty alebo tyče v betónových stenách alebo podlahe. Hoci tento typ zranenia spôsobeného bleskom nie je veľmi častý, je najlepšie sa počas búrky vyhnúť kontaktu s betónovými povrchmi.
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Nepoužívajte káblové telefóny

  • Používanie káblových telefónov počas búrky nie je bezpečné. Nepoužívajte ich.
  • Používanie bezdrôtových alebo mobilných telefónov počas búrky je však bezpečné.

Chráňte svojich domácich miláčikov

Vaše domáce zvieratá sa nedokážu pred bleskom ochrániť; je vašou zodpovednosťou pomôcť im chrániť sa. Odstráňte všetky kovové obojky, vodítka alebo postroje a nahraďte ich nekovovými alternatívami. Kov je dobrý vodič elektriny a v prípade úderu blesku môže zhoršiť zranenia vrátane popálenín.

Ak ste v exteriéri:

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