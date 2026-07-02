Každý deň si dopriala jedlo inej farby. Najbizarnejšie diéty, pomocou ktorých sa slávni pokúšali schudnúť
Pre štíhlu postavu boli ochotné urobiť takmer čokoľvek.
Aby sa vošli do šiat na červený koberec či kvôli úlohe vo filme, niektoré celebrity jedli len detskú výživu, pili jablčný ocot, v pondelok konzumovali iba žlté potraviny a vo štvrtky zase len tie fialové. Toto je zopár príkladov bizarných diét slávnych osobností, ktoré boli ochotné podstúpiť. Doma ich však radšej neskúšajte.
5. Beyoncé
Ako informuje The Independent, slávna speváčka vraj kvôli svojej roli vo filme Dreamgirls užívala tzv. <„Master Cleanse“ (v preklade Majster čistenia, pozn. red.). S pomocou tohto koktejlu, ktorý obsahoval len citrónovú šťavu, javorový sirup a kajenské korenie, totiž chcela schudnúť. Podľa nej detoxikoval organizmus a urýchľoval proces chudnutia.
Zabudla však na to, že človek nikdy nemusí podstupovať detoxikáciu. Naše telo to totiž robí za nás. Zatiaľ čo obličky filtrujú krv a odstraňujú odpad zo stravy, pečeň spracováva lieky a detoxikuje všetky chemikálie, ktoré prijímame. V spojení tieto orgány robia z nášho tela prirodzené čistiace elektrárne.
4. Reese Witherspoon
Aj oscarová hviezda má za sebou bizarnú diétu, ktorú médiá vystopovali k celebritnej trénerke Tracy Anderson, ktorá ju však poprela. Diéta reálne zahŕňala jedenie 14 pohárov detskej výživy s možnosťou pridať si jedno skutočne nízkokalorické jedlo denne. Čo, samozrejme, ani náhodou nemohlo byť zdravé a voči organizmu prospešné.