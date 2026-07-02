Mnohí ho kupujú bez rozmýšľania. Jeden detail na balenom šaláte však prezradí viac, než tušíte
Vyzerá čerstvo, no nemusí byť.
Keď sa ponáhľame z práce, pripravujeme rýchlu večeru alebo si chceme uľahčiť varenie, balený šalát býva jednoduchým riešením. Stačí ho vysypať do misy a jedlo je takmer hotové. Práve preto patrí medzi obľúbené položky v nákupných košíkoch mnohých domácností.
Ako upozorňuje portál Simply Recipes, pri kúpe baleného šalátu sa však oplatí venovať pozornosť aj detailom, ktoré si väčšina zákazníkov nevšíma. Jeden z nich môže naznačiť, že výrobok už má najlepšie dni za sebou, hoci na prvý pohľad vyzerá úplne v poriadku.
Nenápadné varovanie
Väčšina ľudí vie rozpoznať zvädnuté listy či slizký povrch, ktoré signalizujú, že šalát nie je vhodný na konzumáciu. Horšie je to v prípadoch, keď obsah balenia pôsobí sviežo a problém sa ukáže až po príchode domov.
Profesor bezpečnosti potravín Keith R. Schneider z Inštitútu potravín a poľnohospodárskych služieb na Floride upozorňuje na znak, ktorý môže napovedať viac než samotný vzhľad listov. Podľa neho by si zákazníci mali všímať najmä prítomnosť tekutiny vnútri obalu.
Výrobcovia totiž balené šaláty pred zabalením dôkladne umývajú a následne ich zbavujú prebytočnej vody. Ak sa vo vrecku neskôr objaví vlhkosť alebo nahromadená tekutina, nemusí ísť o zvyšky vody z výroby. „Vnútri vrecka by nemala byť žiadna voda, vlhkosť,“ zdôraznil odborník.