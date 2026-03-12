Ak chudnete, táto nátierka vám zmení život. Viki z MasterChefa na rýchlu pochúťku stačia tri suroviny
Nátierok sa nemusia obávať ani tí, ktorí chcú byť fit.
Už v staroveku si ľudia natierali chlieb rôznymi tukmi či pastami. V stredovekej Európe prevládalo najmä maslo, masť, tvaroh alebo paštéty z mäsa či pečene, no s postupným rozvojom potravinárstva sa na trhu začali objavovať aj iné nátierky. Dnes už existuje obrovské množstvo rôznych príchutí a kombinácií, no tie najkrajšie spomienky sa často viažu práve k tomu, čo bolo pripravené s láskou.
Detstvo na tanieri
Mnohí si totiž nátierky dodnes spájajú s detstvom. Klasická rybacia či obľúbená vajíčková boli neodmysliteľnou súčasťou dopoludnia v škôlke alebo doma na dvore a hoci nie každého lákala chuť viacerých ingrediencií spojených do jemnej a ľahko roztierateľnej hmoty, pre niektorých je práve toto symbolom tých najkrajších spomienok.
Nátierok sa pritom už nemusia obávať ani tí, ktorí chcú zostať vo forme. Viki z MasterChefa totiž prišla s nápadom, ako si vychutnať chuť bohato natretého chlebíka aj v čase, keď sa snažíte schudnúť. Stačí sa len držať jej jednoduchého receptu.
„Chudneš a bojíš sa nivy? Tak táto nátierka ti zmení život, pretože je rýchla, zdravá, z troch surovín a perfektne sa hodí aj do redukcie. Na kváskovom chlebe chutí najlepšie,“ vysvetlila obľúbená kuchárka vo svojom videorecepte.