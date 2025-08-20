V ich rodine ide na dračku. Špeciálna nátierka Viki Rákovej sa hodí na grilovačku aj na bežný deň
Pri pečení zeleniny si dajte dobrý pozor, inak by nátierka mohla zhorknúť.
Už ako malá zvedavo nazerala mame do hrncov a hoci si ju diváci dlho spájali so svojráznou Ildikó zo seriálu Susedia, ktorá v kuchyni veľmi nežiarila, jej predstaviteľka Viki Ráková mala k vareniu odjakživa úplne iný vzťah. Za sporákom sa vraj cíti ako doma, ide jej to skvele a ak sa občas stane, že to preženie s korením, výsledok dokonale zapadne k iným jedlám z maďarskej kuchyne.
Sladké jedlá príliš nevyhľadáva
„Varím naozaj veľmi rada. Nie som ako moja postava Ildikó, ona vôbec nevie variť a to nie je môj prípad. Najradšej pripravujem rôzne mäsové jedlá, najmä pikantné maďarské, avšak viem pripraviť aj polievky či prívarky,“ vysvetlila dávnejšie obľúbená herečka v rozhovore pre SME.
Zákusky a koláče pripravuje len zriedka, pretože sladkosti veľmi neobľubuje, no výnimkou sú tradičné slivkové gule a parené buchty, ktoré zbožňuje. Už ako dieťa sa zaujímala o to, ako sa jednotlivé jedlá pripravujú a zostalo jej to dodnes, ale s tým rozdielom, že už ona je tou, ktorá sa o svoje recepty ochotne delí s ostatnými.
Na Instagrame nedávno zdieľala aj video s nezvyčajnou nátierkou, ktorej by mal dať šancu každý milovník zeleniny. „Baklažánová pomazánka vhodná na grilovačku, ako predjedlo, ale aj na bežný deň. U nás ide na dračku!“ napísala Viki k svojmu receptu.