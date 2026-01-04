Nešlo iba o číslo na váhe. Iveta Malachovská sa rozhodla chudnúť, pretože si uvedomila dôležitú vec - Dobré noviny
Nešlo iba o číslo na váhe. Iveta Malachovská sa rozhodla chudnúť, pretože si uvedomila dôležitú vec
Nešlo iba o číslo na váhe. Iveta Malachovská sa rozhodla chudnúť, pretože si uvedomila dôležitú vec

Iveta Malachovská s manželom Martinom.
Iveta Malachovská s manželom Martinom. — Foto: Instagram @ivetamalachovskaofficial

Ako sa jej podarilo schudnúť?

Keď sa dozvedeli manželovu diagnózu, bol to šok. Iveta Malachovská v tomto mimoriadne ťažkom období myslela predovšetkým na Martinovo dobre a urobila jednu veľkú chybu – nemyslela na seba, čím trpelo aj jej zdravie. Obľúbená moderátorka sa preto minulý rok rozhodla, že s tým konečne niečo urobí, čo sa jej aj podarilo. Od jari už schudla desať kíl a ako prezradila pre Život, jej motiváciou nebolo iba číslo na váhe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Iveta Malachovska (@ivetamalachovskaofficial)

Prestala riešiť seba

„Viete, ja som sa tak zaguľatila popri tom, čo sa stalo s mojím manželom,“ spomína Iveta Malachovská na momenty, keď sa rodina musela popasovať s ťažkým verdiktom lekárov. Manžela, ktorý bojuje so zákernou sklerózou multiplex, dala na prvé miesto, všetku energiu venovala iba jemu a na seba úplne zabudla.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Iveta Malachovska (@ivetamalachovskaofficial)

„K tomu prišla menopauza a ja som sa, prirodzene, zaguľatila. Prestala som športovať, prestala som riešiť seba,“ sype si popol na hlavu moderátorka, ktorá minulý rok oslávila šesťdesiatku. Vtedy si povedala, že s tým musí niečo urobiť – ak chce byť oporou svojho muža, musí byť zdravá a vitálna.

Silnejšia motivácia

„Vo februári sme si s Martinom sadli a povedali sme si, že začneme chudnúť a makať spoločne,“ vraví. A hoci sa smeje, že muž vydržal iba mesiac, ona sa zaprela. Mala totiž oveľa silnejšiu motiváciu než len číslo na váhe.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

