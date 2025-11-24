Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva - Dobré noviny
Dobré noviny
Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva
Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Táňa Pauhofová.
Táňa Pauhofová. — Foto: Promo fotografie STV (Škriatok); Reprofot TV JOJ - Sme tu

Mrkva, mrkva, kričali po nej.

„Môj otec chcel syna a mal preňho pripravené aj krásne meno – Sandokan. Narodila som sa však ja a to ma zachránilo pred tým, aby som bola Sandokan Pauhof,“ smeje sa dnes Táňa Pauhofová, no za úsmevom sa skrýva príbeh, ktorý si nevyžaduje len odvahu, ale aj veľa odpustenia. Obľúbená herečka, ktorú Slováci milujú pre jej nežnosť aj vnútornú silu, prehovorila o detstve, o prísnych rodičoch, šikane aj o tom, ako si hľadala svoju hodnotu v čase, keď ju okolie nevidelo.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/tanapauhofovafans/photos/pb.100044410780270.-2207520000/10153226364232657/?type=3

Rodičov ľúbi, ale...

Hoci o svojich rodičoch hovorí s rešpektom a láskou, otvorene priznala, že mnohé momenty z detstva sú pre ňu zahalené hmlou. „Musím priznať, že veľkú časť svojho detstva si nepamätám,“ šokovala v novej relácii Sme tu, kde jej otvorené otázky kládli ľudia na autistickom spektre. Zaujímalo ich, aké mala detstvo, či zažila šikanu a ako sa vyrovnala s prísnymi rodičmi, ktorí od nej očakávali len to najlepšie.

Táňa Pauhofová
Prečítajte si tiež: Viete, odkiaľ pochádzajú jej ryšavý gén a priezvisko? Táňa Pauhofová prehovorila o svojich koreňoch

„Spomínam na svoje detstvo s láskou, ale asi tam zároveň bolo niečo, prečo si veľa vecí nepamätám. Budem hovoriť za seba, neviem, čo by povedali oni... Ja svojich rodičov veľmi ľúbim, veľmi som im vďačná a veľmi by som chcela, aby to takto cítili aj oni voči mne,“ povedala neurčito obľúbená herečka, ktorá dodala, že jej rodičia určite robili veci najlepšie, ako vtedy vedeli. „Ich cieľom bolo zo mňa vychovať kvalitného, dobrého, čestného, vzdelaného človeka, ktorý sa vo svete nestratí. Veľa vecí mám v sebe vďaka nim, veľa veci mám v sebe napriek nim,“ pokračovala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Stana Topolska (@stanatop)

Mama nič neodpustila

Už v minulosti neraz spomenula, že doma panovali vysoké nároky a úspech sa neoslavoval – ten sa jednoducho predpokladal. „Z pozície dieťaťa bolo pre mňa veľa vecí veľmi ťažkých. Hlavne preto, že som veľa veciam nerozumela,“ zopakovala v relácii Sme tu. Aj Tánina mama kedysi v rozhovore pre Život priznala, že bola na svoje deti vždy veľmi prísna a nič im neodpustila.

Vica Kerekes.
Prečítajte si tiež: Na súde si spolu s manželom poplakala. Vicu Kerekes rozvod naučil, že na tomto svete nie je nič isté

„Dokonca raz, keď som prišla domov, ma čakal na dverách transparent s nápisom ‚Arbeit macht frei‘. Dnes si uvedomujem, že som deťom možno mohla dať menej po ušiach alebo zadku,“ vravela právnička Iveta Pauhofová, ktorá verila, že dcéra pôjde v jej šľapajach. Práve tvrdosť rodičov bola dôvodom, prečo mladá Táňa na prijímačkách na právo vypísala len kolónku s menom. Jej malou revoltou bolo herectvo. Dnes by len málokto povedal, že obľúbená herečka prežila v škole aj šikanu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

