Potvrdili úlohu favorita. Slovenskí hokejisti si na MS poradili aj s Poľskom, ktorému dali 4 góly

Slovenskí hokejisti vo svojom štvrtom zápase na MS v hokeji v Českej republike zabodovali naplno. V zápase proti Poľsku, v ktorom boli veľkými favoritmi, napokon zvíťazili 4:0. O góly našich reprezentantov sa postarali traja hokejisti - raz sa presadili Tatar aj Cehlárik, dvakrát skóroval Cingel.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/HockeySlovakia/posts/pfbid02Pz3jdw7uo5iMFazfkmFPs5HQfWcTMfMQ2a4zg6VuoaiMxphbUqHmeaD9dX4PMCGGl

Mužstvo trénera Craiga Ramsayho o výsledku rozhodlo už v prvej časti, keď sa gólovo presadili Lukáš Cingel a kapitán Tomáš Tatar. V tretej tretine počas dvanástich sekúnd skóroval aj Peter Cehlárik a druhý presný zásah v stretnutí pridal Cingel. Nováčik elitnej kategórie z Poľska neuspel ani vo štvrtom stretnutí na turnaji, bodoval len proti Lotyšsku (4:5 pp). Slovákov čakajú dva dni voľna a svoj piaty zápas na šampionáte odohrajú v sobotu o 20.20 h proti Francúzsku, Poľsko nastúpi v rovnakom čase v piatok proti USA.

SLOVENSKO - Poľsko 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) Góly: 3. Cingel (Tatar, Koch), 12. Tatar (Nemec, Hudáček), 58. Cehlárik (Slafkovský), 58. Cingel (Koch, Tatar). Rozhodcovia: Hribik (ČR), Pearce (Kan.) – N. Briganti (USA), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 9109 divákov. SLOVENSKO: Hlavaj - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Koch, Golian, Gajdoš - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Faško-Rudáš, Sukeľ, Kudrna Poľsko: Fučík (52. Zabolotny) - Kolusz, Wanacki, Kruczek, Wajda, Bryk, Gorny, Kacper Macias, Dronia - Fraszko, Pasiut, Wronka - Krzysztof Macias, Dziubinski, Urbanowicz - Walega, Pas, Zygmunt - Michalski, Komorski, Krežolek

Skvelá prvá tretina

Slováci boli od úvodu aktívnejší a Cehlárik mohol už v prvej minúte prekonať Fučíka. Prvý gól stretnutia padol po 123 sekundách, Koch nahodil puk na bránu, Tatar ešte nedokázal zakončiť, ale Cingel využil odkrytú bránu - 1:0. Slovenskí reprezentanti si vypracovali aj ďalšie šance, najbližšie k zvýšeniu vedenia bol v 8. minúte Tatar, ktorý sa dostal do samostatného úniku, no ani na dvakrát nedostal puk do siete.

