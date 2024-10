Vráťme Dominiku do života. Ivan prosí o poslednú šancu pre manželku, ktorá leží v bdelej kóme

Preplakané noci, strach a zúfalstvo. To všetko prežíva Ivan, manžel 33-ročnej Dominiky, ktorej život náhle zmenil vážny úraz hlavy, po ktorom upadla do kómy. Aj keď lekári nad osudom mladej ženy vyriekli krutý ortieľ, rodina nestráca nádej. Financie na potrebnú liečbu však hľadajú márne.

Boj o život

„Je to krásna, temperamentná, 33-ročná mladá žena, manželka a adoptívna mama prváka Christiánka,“ hovorí pre Donio Ivan o svojej Dominike, ktorej do života náhle vstúpil vážny úraz – ťažká trauma hlavy spôsobená pádom. „Nasledoval boj o jej život, niekoľko operácii mozgu, umelý spánok a dlhodobý pobyt na jednotke intenzívnej starostlivosti,“ spomína si na momenty, ktoré im doslova zničili rodinnú idylku.

Dominike v nemocnici zachránili život, no súčasne konštatovali rozsiahle poškodenia mozgu. „Lekári ju stabilizovali a bola prepustená do domácej starostlivosti bez nádeje na zlepšenie,“ opisuje Ivan s tým, že jeho milovaná manželka je dnes v bdelej kóme, pripútaná na lôžko a plne odkázaná na 24-hodinovú starostlivosť.

„Dokáže dýchať, otvoriť oči, hýbať zreničkami. Nie je schopná komunikovať, nedokáže sa pohnúť ani sama prijímať potravu, výživa jej musí byť podávaná sondou. Jej zdravotný stav patrí k najzávažnejším diagnózam: apalický syndróm,“ hovorí so smútkom Ivan, ktorý musel dať výpoveď v práci a stať sa ošetrovateľom na plný úväzok. Spolu so synom si napriek nepriaznivým prognózam prajú jediné – vrátiť Dominiku späť do života.

Liečba je pridrahá