Chodila spávať hladná a vychovala najslávnejšieho muža. Celeste Buckingham má na Madeire hviezdnu susedku

Počas pandémie odišla za rodičmi na Madeiru, kde pôvodne chcela zostať maximálne rok. „Ale potom sa to celé zmenilo a ja som si uvedomila, že pre moje fyzické aj psychické zdravie je ostrov to najlepšie, čo môžem pre svoje telo urobiť. A dnes viem, že som sa rozhodla dobre,“ hovorí Celeste Buckingham, ktorá na krásnom ostrove po búrlivom životnom období našla svoj pokoj. Ako teraz prezradila pre Plusku, na Madeire má hviezdnu susedu – mamu futbalovej legendy Cristiana Ronalda.

V dedine s hviezdou

Ceste Buckingham otvorene hovorí o tom, že odchod na Madeiru bolo to najlepšie, čo vo svojom živote mohla urobiť. Keď žila na Slovensku, mala pocit, že celá krajina sa naváža do jej vzhľadu a váhy.

„Mala som pocit, že vtedy do mňa šiel celý národ. Tisíce ľudí, ktorých som nikdy nevidela, do mňa išli a nechávali mi komenty. Aj moji kamoši, síce sa snažili byť milí, ale radili mi, ako mám schudnúť,“ spomínala v podcaste Break the Rules na ťažké obdobie, keď ju bulvárne média podľa jej slov zredukovali „len na kus mäsa“. Všetko to dospelo až do momentu, že ju jej práca prestala baviť.

„Pochopila som, že na tom trhu, kde som, tak moja hodnota bude postavená nie na tom, ako dobre odspievam ten koncert, ale ako vyzerám popri tom, ako spievam ten koncert. A vtedy ma to prestalo baviť,“ priznala Celeste, ktorá sa jedného dňa rozhodla odísť zo šoubiznisu a presťahovala sa za rodičmi na Madeiru. „Bolo to najlepšie rozhodnutie, aké som spravila,“ vraví speváčka a prezradila, že kúsok od nej žije aj mama Cristiana Ronalda, ktorá je v ich dedine hviezdou.

S mamou na pošte

„Žije kúsok od nás – v rovnakej dedine ako ja a moji rodičia. Viackrát sme ju stretli v potravinách. Je veľmi obľúbená, hlavne preto, lebo uskutočňuje veľa filantropických aktivít aj s Ronaldom. Naozaj ju tam všetci zbožňujú. Nie iba preto, že je matkou slávneho futbalistu, ale aj vďaka týmto aktivitám. Slávu a úspech rodiny využíva na dobré skutky,“ prezradila Celeste, ktorá porozprávala o tom, aká je Maria Dolores dos Santos Aveirová v skutočnosti.